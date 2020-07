Nejbizarnější závod! Nejlepší Češi si to rozdali v hodně nezvyklém prostředí

Třikrát vyhrál halové mistrovství Evropy i světa, závodil na největších světových mítincích. Ale běžet po ploše letiště? To až do neděle čtvrtkař Pavel Maslák nezažil. „Určitě to bylo nejbizarnější prostředí, kde jsem kdy závodil,“ usmíval se 29letý atlet po exhibiční štafetě v rámci akce Runway Run na pražském letišti Václava Havla. Jak taková akce vypadala? Podívejte se v následujícím videu.