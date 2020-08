Rozladěná Špotáková: Budou mi psát, ať se podívám do občanky a táhnu

Svůj druhý domácí titul získala devětadvacetiletá Ogrodníková výkonem 61,41 m, jenže nijak neslavila. „Myslela jsem, že po titulu budu šťastnější a udělá mi větší radost,“ neskrývala.

Trápila se hlavně v úvodu soutěže, první dva pokusy jí letěly mimo výseč, třetím se v soutěži zachránila, byť i při něm letěl oštěp hodně doleva. „Upřímně jsem moc nepočítala, že by se mohlo stát, že nepostoupím do užšího finále. Ale jak při odhodu spěchám, oštěp roztočím víc a letí moc doleva,“ popisovala technický problém, s nímž se občas potýká. Její pátý pokus byl pak jediným v soutěži, kterým se některá z oštěpařek dostala za 60 metrů.

„Měla jsem úplně na jinačí výkon, jsem z toho smutná, což zažívám úplně poprvé, že vyhraju a mám divné emoce. Sama na sebe jsem naštvaná, že jsem nepředvedla lepší výkon. Jsem na sebe přísná a chci od sebe víc,“ neskrývala. Při červnovém Memoriálu Josefa Odložila se dostala i za 64 metrů, v Plzni ji náladu příliš nelepšil ani skalp dvojnásobné olympijské vítězky: „Já Báru upřímně moc nesledovala, pro mě jsou důležitější výkony.“

Špotáková očividně nebyla ve své kůži. Devětatřicetiletou oštěpařku dlouhodobě trápí achilovky, poslední pokusy absolvovala ze zkráceného rozběhu, kulhala…

„Bylo to trápení,“ neskrývala. „Žádné alibi si nedělám. Jsou lidi, kteří sem nedorazí, a pak takoví, kteří si to sem přijedou vyžrat. A já jsem ten druhý typ,“ vyprávěla.

Rozebírat své trable nechtěla. „Nedělám si žádné alibi. Prostě se mi nedařilo, to je celé,“ prohlásila. „Každý má něco. Achilovky bolí, ale nemůžu si stěžovat. Stejně mi všichni napíšou, ať se kouknu do občanky a radši táhnu, tak je to jedno,“ líčila rozladěná majitelka tří světových titulů.

V 39 letech mohla útočit na čtrnáctý domácí titul. „Ale bylo to nejhorší zaházení za dlouhou dobu. Nebyl to můj den, a když to nejde, těžko se s tím něco dělá,“ věděla Špotáková, která v této sezoně závodila jen jednou před více než dvěma měsíci.

Čekat by ji měla ještě ostravská Zlatá tretra, kde se jí v minulosti příliš nedařilo. „Takže nevím, jestli si tam můžu spravit chuť. Když na tom budu líp, ráda bych si ještě zazávodila, ale těžko říct,“ vykládala.

Ogrodníkovou ještě před ostravským mítinkem čeká cesta do německého Offenburgu, kde vloni zazářila osobním rekordem 67,40 m. „Těším se tam i teď, ale nějak si v hlavě musím uvědomit techniku. Fyzicky se cítím dobře, ale technicky se peru sama se sebou,“ vykládala Ogrodníková, kterou od letošní sezony vede oštěpařská legenda Jan Železný.