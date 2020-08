Oštěpař Vetter hodil 87,36 m a je druhý ve světových tabulkách

Vetter všechny čtyři platné pokusy poslal za 84 metrů, ačkoli se musel potýkat s kluzkým sektorem. "Hodit 87 metrů v takových podmínkách bylo skvělé. Šlo mi o to se předvést a ukázat nějaké metry. To se mi povedlo s 87 metry a solidní sérií. A viděl jsem, že mám ještě na víc," řekl webu Evropské atletiky.

Chystá se závodit v úterý v Turku a pak v sobotu v Leverkusenu. Stejný závodní program plánuje další elitní německý oštěpař Andreas Hofmann, jemuž se ale národní šampionát nevydařil. Při závodním debutu, který musel odkládat kvůli zraněním kotníku a chodidla, hodil jen 77,35 metru.

"Ve čtvrtek to v tréninku nebylo špatné a odjel jsem do Braunschweigu s dobrým pocitem. Ale bohužel jsem to nedokázal prodat," posteskl si úřadující vicemistr Evropy.

Německého atletického mistrovství se nezúčastnil olympijský vítěz Thomas Röhler, který se v červenci stal otcem syna Theodora. Dal přednost rodině a přípravě na olympijskou sezonu 2021.