Už patnáct let v kuse běhá elitní časy! Hejnová zahnala červíčka

Své parádní disciplíně se při mistrovství republiky dlouho vyhýbala. „Do roku 2018 jsem tu překážky nikdy neabsolvovala ani jako mladá, odrazovaly mě dva běhy za dva dny, což je náročné, tak jsem si je pokaždé schovávala na velkou mezinárodní soutěž,“ popisuje Hejnová, která v minulosti brala medaile z domácího šampionátu spíš na hladké čtvrtce, dvoustovce či stovce překážek.

Jenže letos není na jakou mezinárodní soutěž se připravovat, olympiáda byla odložena o rok, mistrovství Evropy zrušeno. A tak se Hejnová na útulném plzeňském stadionu utkala s časem.

Zuzana Hejnová v běhu na 400 m překážek během mistrovství republiky v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

Výzvou pro ni bylo 56 sekund, tuto hranici pokořila česká rekordmanka o tři desetiny. „Po rozběhu jsem myslela, že poběžím ještě o něco rychleji, ale udělala jsem chybu na desáté překážce. Aspoň vím, že mám na to, běžet i rychleji,“ hodnotila.

Jistotu, že zaběhne své letošní maximum, měla už před cestou do Plzně, čtvrtku překážek totiž běžela poprvé v sezoně. Nezvykle pozdě, v čase, kdy už měla mít za sebou v Tokiu snad i finále olympijské soutěže. Jenže pro letošek zavedené atletické pořádky neplatí.

„Nebyla jsem předtím připravená, abych mohla na čtvrtce vyběhnout dřív,“ vysvětlovala. Zatím měla za sebou jen třístovky s plůtky, naposledy při speciální edici mítinku Diamantové ligy v Curychu, kdy se utkala se soupeřkami na dálku z nizozemského Papendalu.

V dešti a chladu. To v Plzni si užívala opačného extrému. „Stokrát lepší. I když to bylo úmorné a musíte se hodně chránit a pít, abyste nebyli přehřátí, pro samotný výkon je to mnohem lepší,“ pochvalovala si.

V letošních světových tabulkách poskočila na šesté místo, hranici 56 sekund pokořila už neuvěřitelnou patnáctou sezonu v řadě!

„Potvrdila jsem si, že to je pořád slušné. Občas má totiž člověk červíčky, jestli na to ještě má a ten čas bude takový, jak bych si představovala,“ přiznává třiatřicetiletá svěřenkyně Dany Jandové, která si osobní maximum 52,83 s zaběhla před sedmi lety v Moskvě.

„Jsem realistka, nemyslím na osobní rekordy, ale pořád věřím, že můžu kolem 54 sekund běhat, když půjde všechno dobře a vydržím zdravá. To je v mých letech asi nejtěžší,“ ví Hejnová. Přiblížit se svému vysněnému času může 23. srpna na Diamantové lize ve Stockholmu.