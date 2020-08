Nejlepší za posledních třicet let! Česká učitelka se dere do špičky, věří ji i legenda

Zítra oslaví 29. narozeniny a užívá si zatím nejpovedenější období kariéry. Pravidelně posílá kouli za 18 metrů, což se z českých vrhaček povedlo naposledy před dlouhými 31 lety Soně Vašíčkové, v letošních evropských tabulkách se vyhřívá na pátém místě. Její cesta mezi špičku přitom byla poměrně klikatá…

Domácí medaile sbírala od žákovského věku, v roce 2009 byla šestou nejlepší juniorkou v Evropě. Jenže pak ji zradilo zdraví, před třemi lety musela na operaci ramene na odhodové ruce. „A ten návrat trvá dlouho, spadly mi všechny svaly v horní části těla,“ vypráví. Víra v rychlý comeback ji ale neopouštěla.

„Někdy rekonvalescence dost bolela, ale tím, že jsem se chtěla vrátit, to pro mě bylo snazší. Věděla jsem, že jsem ještě nepředvedla maximum, snažila jsem se házet pět měsíců po operaci,“ vypráví Červenková.

„Silově to ještě pořád není ideální, ale už té ruce věřím, že i když dám ránu, nic se mi nestane,“ hlásí koulařka, kterou vede Petr Stehlík a na trénincích se potkává s českým koulařským rekordmanem Tomášem Staňkem a nově i diskařskými talenty Michalem a Jakubem Forejtovými.

V Česku nemá konkurenci, soupeřky se k ní obvykle nepřiblíží na méně než tři metry, ale Červenkovou dlouho limitovalo, že se nemůže věnovat atletice naplno. Jako atletka pražského USK měla jen poloviční úvazek. „Ten mi nestačil, jsem učitelka, tak jsem děti učila tělocvik na základce v Jirnech, k tomu vedla různé kroužky,“ říká.

Jenže pak přišel stav nouze. „Všechno se zavřelo, já nemohla chodit do práce ani na brigády, zatímco trénovat se aspoň v omezené míře dalo. Odrazilo se to na výkonech, takže mě vlastně covid pomohl,“ přiznává. Od září do školy nenastoupí, nyní už má podmínky, díky nimž se může na atletiku plně soustředit a plnit si své sny.

Však i podle legendy této disciplíny a halové světové rekordmanky Heleny Fibingerové má potenciál ještě na lepší výkony, než je její letošní osobní rekord 18,22 m. „Vím, že mám na víc. Teď bych chtěla překonat 18,30, což je limit pro halové mistrovství světa, a kdyby vyšlo i 18,50, jen dobře,“ říká s odkazem na přísný limit pro olympiádu v Tokiu.