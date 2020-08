Oštěpař Kirt po zranění ramena z MS 2019 nebude letos závodit

Oštěpařský vicemistr světa Magnus Kirt letos závodit nebude. Estonský reprezentant se stále nedostal do odpovídající kondice po zranění ramena z loňského mistrovství světa v Dauhá. Tam si poranil rameno odhodové levé ruky v předposlední sérii, ale výkonem 86,21 ze druhého pokusu skončil druhý.

Stal se díky tomu estonským Sportovcem roku 2019, ale v aktuální sezoně poznamenané koronavirem se na žádném mítinku neobjeví. "Trénoval jsem tak, abych byl co nejdříve připravený, ale prostě ještě nejsem připravený závodit. Je to pro mě úplně nová a odlišná zkušenost. Zatím jsem jenom trénoval. Zkusíme u toho zůstat do druhé poloviny září a pak si vezmeme tradiční volno před další přípravou," řekl estonské veřejnoprávní televizi ERR.

Třicetiletý oštěpař stále zůstává optimistou a věří, že se vrátí v bývalé formě. "Uznal bych, kdybych měl pocit, že se nemohu vrátit na dřívější úroveň. Nedělal bych z nikoho blázny a byl bych upřímný, kdybych už nemohl házet," ujistil závodník s osobním rekordem 90,61 metru.