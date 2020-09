Úchvatný výkon, smekali před osamocenou hvězdou. Ta zahrnula chválou Prahu

Třetí vytrvalecký světový rekord během dvou dnů. Po historických časech při hodinovkách Mo Faraha a Sifan Hassanové v pátek večer Bruselu se do centra běžeckého světa dostala Praha.

Organizátoři akce s názvem Prague 21,1 km – Ready for the restart se nebáli už s předstihem vyhlásit jasný cíl: překonat světový rekord. Pozvali elitní vytrvalkyně běhající pod značkou Adidas, sehnali elitní vodiče. Ale to hlavní už bylo na 26leté Jepchirchirové.

Zhruba po dvaceti minutách se odtrhla od všech soupeřek, nestačily ani vodičky. Mezičasy naznačovaly, že aktuálnímu rekordu běží poslední minuty. Podél trati v Letenských sadech v duchu přání organizátorů povzbuzovalo brzy ráno jen pár nadšenců, jeden z místních obyvatel zase přišel pořadatelům vyčinit za příliš hlasitou produkci závodu, který kvůli ideálním podmínkách startoval už v 6.20.

Jepchirchirová zatím strojovým tempem ukrajovala metry na 1,3 kilometru měřícím okruhu a otázka už nezněla, jestli, ale o kolik rekord překoná. Odpověď zněla o více než půl minuty! „Jsem strašně šťastná. Pomýšlela jsem na ještě lepší čas, ale nebylo lehké běžet o samotě, o to víc si toho cením,“ vyzvala se Jepchirchirová.

Ocenila i přínos nového modelu bot adidas adizero adios pro, který si odbyl světovou premiéru. „Hodně mi pomohly, když už jsem byla unavená, pořád jsem mohla běžet rychle. A trať v Praze? Byla výborná, moc se mi tu líbí,“ libovala si rodačka z vesničky s příhodným názvem Turbo.

Keňanka Peres Jepchirchirová v Praze na Letné zaběhla půlmaratonský světový rekord.

Kateřina Šulová, ČTK

Už ve dvou letech jí zemřela maminka, běžeckou inspirací pro ni byl její bratr a čtyřnásobná vítězka newyorského maratonu Mary Keitanyová. Ve dvaceti letech začala sbírat první běžecké úspěchy, pak ji vzal pod svá křídla italský atletický manažer Gianni Demadonna a Jepchirchirová začala objíždět i evropské závody. Včetně těch elitních českých.

V roce 2015 zaběhla nejrychlejší druhou desítku sezony v Praze 30:55, v Ústí nad Labem zazářila půlmaratonem za 1:07:31. A v Cardiffu dosáhla na titul půlmaratonské mistryně světa.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Peres Chepchirchir Ngeno (@pereschepchirchirngeno),Zář 3, 2020 v 8:00 PDT

Hned na začátku roku 2017 si poprvé připsala světový rekord, při tradičně rychlém půlmaratonu v Rás al-Chajma ve Spojených arabských emirátech výkonem 1:05:06. Za necelé dva měsíce jí historický primát vzala v Praze Joyciline Jepkosgeiová, a tak si Jepchirchirová teď přiletěla do české metropole pro světový rekord v ryze ženském závodě.

„Úchvatný výkon. Je nesrovnatelné, když běžíte s vodičem a sám. Ukázala, jakou má kapacitu, v závodě s muži může být její čas byl ještě výyrazně lepší,“ viděl předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Jepchirchirová, která s manželem žije a trénuje v keňském Kapsabetu ve výšce okolo 2000 metrů nad mořem, tak má dále ambiciózní cíle. „Ráda bych jednou zaútočila na světový rekord i v maratonu,“ vyznala se. Zatím má osobní maximum 2:23:50, absolutní maximum její krajanky Brigid Kosgeiové má hodnotu 2:17:01.