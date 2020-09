Soukromý letoun jako pro Bolta! Snad ne naposledy, doufá norská hvězda

Užil si výsady, kterou na Zlaté tretře míval nejslavnější z atletů Usain Bolt. Pro norského překážkáře Karstena Warholma přichystali organizátoři soukromý let, který ho spolu s trenérem Leifem Olavem Alnesem přepravil do Ostravy.

Tak moc o čtyřiadvacetileté eso stáli, však není v současnosti mnoho atraktivnějších atletů. Dva tituly mistra světa, dvouletá neporazitelnost, výkony neustále se přibližující světovému rekordu, k tomu jistá dávka extravagance…

„Na mítink jsem takhle letěl poprvé, snad ne naposledy. Je to pěkný způsob cestování, jen teď na mě asi bude tlak, abych tu předvedl nějaký výsledek,“ předpokládal s úsměvem.

Dávno pryč jsou časy, kdy ještě před třemi lety Warholm vyprávěl, že ho při procházce po Oslu nikdo nepozná. „To bylo před prvním titulem mistra světa. Teď je to jiné. Ale beru to jako potvrzení, že jsme úspěšní. A je pravda, že teď mi pomáhají roušky, taky mi sluší,“ culil se Warholm, který na dodržování opatření proti koronaviru klade velký důraz.

Je jedním z atletů, kteří popírají teze, že letošní sezona s komplikovanou přípravou a zrušenými vrcholnými soutěžemi bude chudá na excelentní výkony.

„Samozřejmě bych byl radši, kdyby se olympiáda nebo mistrovství Evropy konaly, ale snažím se tenhle rok brát jako dar. Mohli jsme delší dobu trénovat, nezačínali jsme sezonu už v květnu, nemuseli jsme ladit na žádné akce, ale naopak si můžeme vybírat závody podle sebe,“ vysvětluje.

Nor Karsten Warholm ohrožoval ve Stockholmu světový rekord.

Tt News Agency, Reuters

Důkazem Warholmových slov bylo jeho srpnové vystoupení ve Stockholmu. Přes škobrtnutí na poslední překážce se mu za cílem rozsvítil na časomíře čas 46,87 s. Druhý nejlepší výkon historie, pouhých devět setin za světovým rekordem Kevina Younga z barcelonské olympiády v roce 1992.

„Viděl jsem Kevinův rekordní běh a on tam taky trochu zakopl na poslední překážce. Tak jsem to chtěl udělat stejně, ale nevyšlo to. Příště se tomu zkusím vyhnout,“ zvesela vykládal v Ostravě.

Příště znamená už v úterý večer, organizátoři Zlaté tretry původně plánovali čtvrtku překážek jako vrchol mítinku na samý závěr, ale kvůli příznivějším povětrnostním podmínkám ji předsunuli už na 18.40. Warholm si vybral stejně jako ve Stockholmu krajní osmou dráhu, před sebou tak neuvidí žádného soupeře na startu a dost pravděpodobně ani v cíli.

„Vyhovuje mi to. Můžu běžet a nestarat se o nic jiného, na větších stadionech jako tady v Ostravě se tam i lépe schovám před větrem,“ vysvětluje. Z osmé dráhy už zaběhl světový rekord při olympiádě v Riu Jihoafričan Wayde van Niekerk na hladké čtvrtce. Napodobí ho v úterý Warholm?