V Ostravě je to pro mě vždy těžké. I proto sem ale ráda jezdím, svěřuje se Ogrodníková

Minulý ročník Zlaté tretry vám vůbec nevyšel. Budete se chtít letos divákům „omluvit" vítězstvím?

Moc ráda bych ten loňský rok, kdy se mi tady moc nedařilo, napravila. Chci se ukázat se v tom nejlepší světle. Startovka tady bude také nabitá, budou tu házet olympijské vítězky (Barbora Špotáková a Sara Kolaková), ale mám v plánu zakončit sezonu nějakým kvalitním výkonem. Nejlépe hodit za 65 metrů.

Sedí vám tento pozdější termín, nebo vám více vyhovovala Tretra na jaře?

V normální situaci by toto byl už pozdní termín, takový dojezd sezony. Ale vzhledem k tomu, že ta doba jiná a sezona začala hrozně pozdě, tak je to do té půlky září ještě pořád v pořádku.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková během mistrovství republiky v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

Můžete porovnat v jaké formě jste byla před loňskou Tretrou a v jaké jste před tou letošní?

Fyzicky jsem na tom rok od roku lépe. Jde spíše o tu technickou stránku, měníme některé věci a ono, než si to sedne, to bude chvilku trvat. Fyzický fond mám dobrý, to nemám problém.

Dříve jste říkala, že jste závody na Městském stadionu v Ostravě nezvládala v hlavě. Už jste zkušenější?

Bylo to pro mě tady vždycky hodně těžké. A kvůli tomu sem i jezdím. Abych si zvykla na ten obrovský tlak. Házím před domácím publikem, chci se předvést a to je problém. Proto sem jezdím, i když se mi tady nedaří. Potřebuji s tím bojovat a potřebuji se to naučit.

Takže to berete i jako jakousi terapii?

Dalo by se to tak říct. Ale ráda jezdím na závody, kde jsem pod stresem, abych se učila na ty velké závody typu olympijské hry a mistrovství světa.

Osobní maximum máte 67,40 metru, letos jste zatím hodila 64,22 metru. Co chybí k těm 65 metrům?

Hodně teď s trenérem (Janem Železným) pracujeme na technice a měníme některé věci. V této sezoně ale házím až abnormálně moc doleva. Stává se mi to teď už docela pravidelně. A to je špatně, takže na tom pracujeme. Změnili jsme dvě věci v technice, uvidíme, co to udělá.

V těch předchozích sezonách jste házela více doprava?

Tam to bylo také doleva, ale důvodem bylo to, že jsem měla problémy s kyčlí, takže jsem se bála zarazit nohy a uhýbala jsem tomu pohybu. To se teď snažíme odbourat. Jde to postupnými malými krůčky, ale vidím tam progres. Věřím, že se to změní.

Stadion nebude kvůli epidemickým opatřením plný. Jaké to bude?

Jsem ráda, že vůbec někdo přijde. Představa, že by tady vůbec nikdo nebyl ... z toho bych byla asi trošičku nesvá. Ale nedalo by se nic dělat. Budu ale ráda za každého diváka. Určitě přijdou lidé z rodiny a to mi bude osobně asi stačit (úsměv).

Absolvovala jste letos už nějaký závod kde diváci nebyli?

Noo, je pravda, že na Memoriálu Josefa Odložila jsme měli diváky za zády, ale byli docela daleko. U oštěpu bylo tak dvacet třicet lidí. Ale kulisu i tak udělali.