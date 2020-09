Českou atletickou senzaci zachránili rodiče. Nebýt jich, už nesportuju

S pověstí sprinterského talentu, který běžel semifinále juniorského mistrovství Evropy, zamířil Jiří Polák před třemi lety do pražské Dukly. Za lepšími podmínkami, úspěšným trenérem, silnou skupinou a plány na další progres. Jenže ten nepřišel. Dva roky stagnoval, a tak se po minulé sezoně vrátil do Českých Budějovic. Teď ví, že to byl nejlepší krok, jaký mohl udělat. „Risk se vyplatil,“ mne si ruce 22letý atlet.