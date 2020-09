Brutus! žasla po zápisu do české historie. Dívka s ďábelsky rychlýma nohama po trablech září

Ve své zatím krátké sprinterské kariéře si Nikola Bendová odškrtla další úspěch. Od úterý je nejrychlejší Češkou historie na 150 metrů. Není to úplně často vypisovaná trať, ale čas 17,09 s má svoji váhu. Maximum Eriky Suchovské po 26 letech smázla o třináct setin.

Bendová byla nadšená, už když se kolem sebe rozhlédla na startu. Dvojnásobná mistryně světa Dafne Schippersová či bulharská veteránka Iveta Lalovová, Bendové sprinterský vzor.

„Když jsem viděla startovku, říkala jsem si, že budu ráda, když nebudu poslední. Takže šesté místo beru, k tomu osobák jako prase, to je úplný brutus,“ sypala ze sebe energická dívka, k níž od dorosteneckých let patří tradiční gesto, kdy prsty ukazuje ďábelské rohy.

Mezi evropskými sprinterskými hvězdami už se začíná zabydlovat. „Vždycky se divím, jak se se mnou baví. Tady v Ostravě jsem šla se Schippersovou, hledaly jsme východ. A je to úplně v pohodě holka, ani bych nepoznala, že je dvojnásobná mistryně světa,“ vyprávěla Bendová o Nizozemce, která v Ostravě zazářila nejrychlejší stopadesátkou evropské historie 16,56 s.

Dcera někdejší překážkářky a čtvrtkaře se v Ostravě narodila, než se s rodiči přesunula do středočeského Žebráku. Její výrazný progres se zasekl až předloni.

„Měla jsem obrovské problémy s krví. Za rok jsem měla čtyřikrát antibiotika, následkem toho problémy se svalem. Dva roky jsem se dávala dohromady, konečně můžu předvést, co ve mně je,“ pochvaluje si.

A je v ní zjevně hodně, letos už přítelkyně obránce fotbalových Bohemians Daniela Köstla zvládla dvoustovku za 23,21 s. Devět let tak rychle žádná Češka neběžela! „Je to povedená sezona, díky těm časům jsem si zajistila starty na velkých závodech,“ vyhlíží třeba berlínský ISTAF nebo dokonce Diamantovou ligu v Římě, kterou má její manažer rozjednanou.

„Já totiž musím běhat co nejrychleji, abych se vyhnula čtvrtce, do které mě všichni tlačí. Kromě trenéra, ten už ví, co já chci,“ usmála se svěřenkyně Miroslava Zahořáka.