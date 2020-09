Warholmův rival Benjamin ukončil sezonu bez běhu přes překážky

Ten už 28 let drží Američan Kevin Young vítězným časem 46,78 z olympijských her v Barceloně. Benjamin se mu loni přiblížil na dvě desetiny a dělí se výkonem 46,98 o třetí místo v historických tabulkách s Katařanem Abderrahmanem Sambou. Letos chtěl třiadvacetiletý Američan na světový rekord zaútočit, ale omezení způsobená koronavirem mu v tom zabránila. "Všichni jsme viděli, co se stalo. Teď už mě to nestresuje. Prostě se musím dát dohromady a přeplánovat to na další rok," poznamenal na webu Amerického olympijského výboru.

Březnovou zprávu o odložení olympijských her v Tokiu označil za "ránu do břicha", následné uzavření všech sportovišť ve Spojených státech amerických bylo další pohromou. "Od února jsem neviděl překážky. Nedávalo smysl, abych jel na mezinárodní závody, jen abych řekl, že jsem běžel překážky," vysvětloval závodník z Los Angeles.

Pozvánky z Monaka a Budapešti odmítl také kvůli obavám o své zdraví. "Nebyla mi příjemná představa, že bych měl letět přes moře. Ještě neznáme všechny dopady toho viru. Co vím, je, že to hodně poškozuje plíce, a já svoje plíce potřebuju. Nechtěl jsem tomu dát šanci," doplnil.

Benjamin se v červenci zúčastnil závodů v Texasu, kde startoval na 100, 150 a 300 metrů. Na stovce si vylepšil osobní rekord na kvalitních 10,03 sekundy. "Možná bych měl změnit disciplínu," žertoval tehdy na twitteru.