Po omezení shromažďování se začínají rušit významné závody

Její představitelé chtěli s ministerstvem zdravotnictví jednat už od minulého týdne, kdy na vytrvalostní akce pro veřejnost dopadlo omezení na maximálně 50 lidí venku, pokud nemají určené místo k sezení. "Z ministerstva zdravotnictví s námi ale nikdo nekomunikuje. Tohle rozhodnutí je totální paralýza celého našeho odvětví. Naší snahou je vytvořit koncept na těch 20 ve vlnách. V zásadě je to otázka menších závodů, ty největší se už zavírají," posteskl si Tesař.

O zrušení letošního ročníku informoval ČT Author Cup, kterého se mělo 10. října v Bedřichově zúčastnit 3500 cyklistů. "Nyní, kdy je závod kompletně připraven, přicházejí vládní opatření, která jeho konání znemožňují. Nezbývá nám nic jiného než to vzdát těsně před cílem," uvedli na webu pořadatelé.

Ondřej Cink na trati nedělního závodu SP horských kol v cross country v Novém Městě na Moravě.

Michal Červený

Startovní vlny po dvaceti nejsou reálné ani pro organizační tým RunCzech, který chystal na 11. října závod v Olomouci. "Půlmaraton v Olomouci se neuskuteční. Máme tam kapacitu 6000 lidí, aktuálně jich bylo přihlášených 4000," řekla ČTK mluvčí RunCzech Kristina Rudišová.

Trať z Prahy-Braníka do Dobříše opět ožila.

Mizuno Trail Running Cup

RunCzech zvládl za mírnějších opatření uspořádat půlmaraton v Ústí nad Labem. V aktuálním omezení na 50 lidí se v neděli poběží jeho trailový závod Liberec Nature Run, který má ale na rozdíl od Olomouce kapacitu jen 1000 lidí. O osudu dalších regionálních půlmaratonů v Karlových Varech a Českých Budějovicích, naplánovaných na 24. a 31. října, se rozhodne později.

Pořadatelé mají značné ztráty. Podzimní termínová listina je totiž hodně nabitá, protože se sem přesunula i řada původně jarních závodů. "Třeba pro ten ČT Author Cup je to opravdu likvidační věc. Jenom u toho jsou to řády nižších milionů. Je to brutální zásah do ekonomiky," řekl Tesař.

Organizátoři vzhledem k nejisté situaci šetří. Například RunCzech objednal jednotné medaile na všechny podzimní závody. "Běžci to snad chápou. Viděla jsem, že někteří si to nechávali podepsat od Carla (Capalba). I jsem viděla, jak s lihovkou píšou název závodu, přizpůsobují si to," vyprávěla Rudišová.

Běžci mohou doufat v konání pražského závodu rodinného seriálu Run Tour. "Určitě nechceme ten závod rušit, chceme ho uskutečnit, ale musíme dbát na bezpečnost těch běžců a aby to pro ně bylo komfortní," řekla ČTK mluvčí seriálu Nikola Mráčková. Start závodů na 3, 5 a 10 kilometrů i doprovodných dětských běhů by se mohl natáhnout do celého dne, přihlášeno je zhruba 1500 lidí.

Organizátoři si to mohli vyzkoušet minulý víkend v Karlových Varech, kde na trať vypouštěli závodníky ve skupinách maximálně po 50 ve dvouminutových rozestupech. Byl oddělený prostor startu a cíle a jen průchozí zázemí, takže se lidé nekumulovali na jednom místě.

Takto se běhalo v okolí Únětic.

Běhej s námi

Navzdory omezením byly reakce účastníků podle Mráčkové vesměs pozitivní. "Dělám to šestou sezonu, dělala jsem 47 závodů. Musím říct, že tohle byl jeden z nejemotivnějších, co jsme zažili. Ti lidi za námi stojí, jsou rádi, že mohou běhat," dodala.

Omezení hromadných akcí se dotklo také Memoriálu Luboše Tomíčka. Již 52. ročník tradičního plochodrážního závodu na oválu břevnovského stadionu Markéta měl jako obvykle navazovat na nedělní Zlatou přilbu. Zatímco pardubického závodu se ještě nouzový stav a s ním spojená opatření netýkají, pražského Tomíčkova memoriálu už ano. Místo nadcházejícího pondělí byl proto přesunut předběžně na sváteční středu 28. října.

"Tento termín bude v nejbližších dnech ještě potvrzen, protože hledání nového termínu není jednoduché, jelikož vyhlášená opatření se mění ze dne na den," uvedli organizátoři. Vstupenky zakoupené v předprodeji zůstávají v platnosti i na náhradní termín.