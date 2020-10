Cheptegei i bez OH plní plán a přepisuje atletickou historii

I v roce poznamenaném pandemií koronaviru dokázal Joshua Cheptegei naplnit svůj cíl, psát atletickou historii. Ugandský vytrvalec o tom mluvil už v únoru, kdy se ještě nevědělo, jak covid-19 ochromí nejen sportovní dění. Nemohl se prosadit na olympijských hrách v Tokiu, které byly odloženy na příští rok, ale přepisuje historické tabulky. Naposledy připravil ve středu legendárního Kenenisu Bekeleho o patnáct let starý rekord v běhu na 10.000 metrů.

Bylo to 54 dní poté, co na mítinku Diamantové ligy v Monaku překonal rovněž Bekeleho rekord na 5000 metrů. Pak se vrátil na tréninkovou základnu v ugandské Kapchorwě a do Valencie přiletěl po více než šesti týdnech tréninku v neděli. Pochvaloval si, že lepší přípravu na závod možná ještě nezažil.

A na dráze to bylo vidět. Poskládal 25 kol v průměrném tempu pod 63 sekund v konečný čas 26:11,00. To bylo o zhruba šest a půl sekundy rychlejší než Bekeleho letitý rekord. "Chtěl jsem naplnit očekávání, takže jsem šťastný, že jsem dosáhl svého snu," pochvaloval si.

V sezoně bez velkého atletického vrcholu chtěl nabídnout fanouškům jiný mimořádný zážitek. "Snažil jsem se přepsat historii, aby se lidé mohli z něčeho radovat. Sportovní fanoušci na celém světě mohou mít něco, co si budou pamatovat. Doufám, že v téhle těžké době nám mohou takové věci pořád přinášet radost a naději do budoucna," řekl čtyřiadvacetiletý vytrvalec.

Loni se stal mistrem světa v krosu a v závodě na 10.000 metrů na dráze, příští týden může přidat trofej na dalším povrchu. Chystá se na mistrovství světa v půlmaratonu do Gdyně. Bude to jeho závodní debut na této distanci. "Nemám z toho žádné obavy. Už jsem běžel 15 kilometrů nebo deset mil, to není tak daleko," vykládal, když se chystal na jarní MS v půlmaratonu.

I jako debutant chtěl tehdy bojovat o vítězství. A vzhledem k jeho letošním časům, kdy tři starty proměnil ve tři světové rekordy, bude favoritem i 17. října. Obzvlášť při absenci trojnásobného mistra světa a světového rekordmana Geoffreyho Kamworora z Keni, jenž se účasti na šampionátu vzdal, protože se nestihl dostat do závodní formy po zlomenině nohy, kterou utrpěl v červnu po sražení motocyklem při tréninku.

Předehrou Cheptegeiova rekordního běhu byl ve středu ženský závod na 5000 metrů, kde se zapsala do historie Letesenbet Gideyová. Časem 14:06,62 se jako první žena dostala na této distanci pod 14 minut a deset sekund a je třetí etiopskou držitelkou světového rekordu po Meseret Defarové a Tiruneš Dibabaové. Reprezentantky této africké země jsou v čele historických tabulek od roku 2006. "O překonání světového rekordu jsem snila šest let," svěřila se dvaadvacetiletá běžkyně.