Boom světových rekordů! Neregulérní? Nelíbí se mi to, ale vývoj jde vpřed, říká české eso

Vypadalo to jako vhled do daleké atletické budoucnosti. Žádný klasický mítink, jen dvě disciplíny postavené vždy na hlavní hvězdě, která útočila na světový rekord, podél dráhy blikaly barevné světelné senzory určující správné tempo. A futuristicky působily i dosažené časy.

Na akci Den světových rekordů ve Valencii ve středu večer zaběhla 22letá Etiopanka Letesenbet Gideyová na 5000 metrů čas 14:06,62. Dosud nejrychleji zvládla tuto trať její krajanka Tiruneš Dibabaová, trojnásobná olympijská vítězka běžela v roce 2008 o více než čtyři a půl sekundy pomaleji.

Uganďan Joshua Cheptegei pak dvojnásobnou distanci zvládl za 26:11,00. Světový rekord tak padl po dlouhých 15 letech o více než šest a půl sekundy!

Joshua Cheptegei připravil Kenenisu Bekeleho o světový rekord na 10 000 m.

Jak si vysvětlit, že během jednoho večera se měnily dva letité rekordy, navíc takovým rozdílem? Bývalý halový mistr Evropy a český rekordman na patnáctistovce Jakub Holuša pozorně sledoval závody v hotelu na Šumavě, kde se připravuje se svojí staro-novou tréninkovou skupinou trenéra Josefa Vedry.

Jak se díváte na použití světelné technologie, která pomáhá běžců držet rekordní tempo?

Úplně se mi to nelíbí. Ale je třeba říct, že Cheptegei má neskutečnou formu, je nejlepší běžec, jaký tu teď je. A vývoj jde dopředu, co se týče treter i teď té světelné technologie. Nesmírně pomůže držet konstantní tempo, běžec de facto ani nepotřebuje vodiče. Na mítincích je také každých sto metrů tabule s časem, ale někdy jste v takovém transu, že to nestihnete vnímat. A i u Cheptegeie bylo vidět, jak světla sledoval.

Kdy to bylo patrné?

Hlavně kolem sedmého až devátého kilometru, kdy Bekele při svém rekordu zpomalil. Cheptegei držel konstantní tempo, získal si náskok a kontroloval si ho, párkrát se i otočil, aby světlo viděl. Je to technologický vývoj, můžeme jen spekulovat, jak by Bekele běžet za současných podmínek. Ale kdysi se běhalo na škváře, teď po mondu, svět jde kupředu.

Takže byste uznával světové rekordy s touto technologickou dopomocí, nebo byste je dal do kategorie exhibičních, jako třeba maratonský závod pod dvě hodiny Eliuda Kipchogeho?

Tam to bylo jiné, střídali se u něj vodiči, měl pořád kolem sebe sedm lidí, to je mnohem větší výhoda. Tady běžel Joshua sám, za mě to je regulérní, i když bych nerad, aby se takhle běhalo třeba na všech Diamantových ligách. Závody by ztratily zápletku.

Vás by nelákalo si s pomocí této technologie zkusit zaběhnout nějaký rychlý čas?

To víte, že lákalo. Ale u normálních závodů se mi líbí víc taktika, když můžete prodat zkušenosti, reagujete na soupeře…

Zmínil jste i obuv. Jak moc se tretry od dob Bekeleho a Dibabaové posunuly?

Hodně. Ty tretry od Nike jednoznačně výkonu přidávají, vidíme obrovský posun i na středních tratích. Nechci snižovat výkonnost běžců, ale je to i díky těm botám, sám je mám, tak to vidím.

Odhadnete, kolik sekund dokáže nová obuv ubrat?

U silničních bot je to obrovský rozdíl proti těm před pěti lety. Když je obuju v tréninku, klidně to o tři až pět sekund na kilometr může pomoct, což je strašně moc. Na dráze to tak výrazné není, ale můj odhad je, že třeba na patnáctistovce můžou ty tretry o dvě sekundy pomoct.

Běžeckých světových rekordů padlo i v letošní osekané sezoně spoustu. Jen Cheptegei zaběhl tři, v ženách padly také v hodinovce a dva na půlmaratonu… Čím to? Zlé jazyky to svádějí i na nižší aktivitu dopingových komisařů v letošním roce.

To si nemyslím, že by byl kontrol nedostatek. I když jsem letos nezávodil, třikrát mě testovali. Spíš to přičítám tomu, že nebylo tolik závodů. Víc se trénovalo, Cheptegei zatím běžel jen ty tři závody, normálně by objížděl Diamantové ligy a honil peníze, chystal se na olympiádu… Takhle mu zůstala energie na pokusy o světové rekordy, připravil se na daný termín a dokázal to prodat.

Jak vysoko 24letého Cheptegeie stavíte mezi běžeckými velikány?

Výkonnostně je nejrychlejší na pět i deset kilometrů, ale zatím nemá tolik medailí jako Bekele nebo Farah. Je ještě mladý, má před sebou velkou budoucnost a myslím, že je klidně může časem dorovnat…