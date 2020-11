Farah se chystá do televizní reality show, i když trénuje na OH

Čtyřnásobný olympijský vítěz Mo Farah se chystá do televizní reality show pro celebrity. Výkonná ředitelka britského atletického svazu Joanna Coatesová se obává, zda to neovlivní jeho přípravu na olympijské hry v Tokiu. Uznává ale, že Farah může touto cestou přiblížit atletiku širšímu okruhu fanoušků.

Show s názvem I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! (Jsem celebrita... Dostaňte mě odsud!) by měla začít v polovině listopadu. Obvykle se natáčí tři týdny v Austrálii, ale tentokrát je kvůli pandemii koronaviru přesunuta do Walesu a bude o týden kratší. Celebrity z různých oborů žijí společně na jednom místě bez kontaktu s vnějším světem a moderních vymožeností. Postupně vypadávají.

Letos musejí před začátkem natáčení absolvovat dvoutýdenní karanténu, aby se na minimum snížilo riziko nákazy koronavirem. Sedmatřicetiletý Farah, který by chtěl za rok v Tokiu útočit na své třetí olympijské zlato v běhu na 10.000 metrů, má být jedním z letošních účastníků.

Výkonná ředitelka britské atletiky z toho má smíšené pocity. "Z marketingového pohledu je perfektní mít atlety v televizních show v hlavním vysílacím čase. Ale, a je to velké ale, nikdy nechcete, aby se to dělo na úkor výkonnosti," přemítala Coatesová v deníku The Sun.

Je přesvědčená, že Farahův tým tuto aktivitu legendárního britského vytrvalce hodně probíral. "Tím, že je to ve Walesu a ne tak dlouho, se to hodně liší od toho, když to bývá mnoho týdnů v Austrálii," uvedla funkcionářka.

Farah na posledních dvou olympiádách ovládl závody na 5000 i 10.000 metrů. Po domácím mistrovství světa 2017 v Londýně odešel z dráhy na silnici, ale rozhodl se pro návrat na tartan ve snaze uspět v Tokiu. Tentokrát plánuje závodit jen na desítce.

Televizní show, do které se hodlá zapojit, se na britské stanici ITV vysílá od roku 2002. Má za sebou devatenáct sezon, kterých se zúčastnili i jiní britští olympijští medailisté jako sprinter Linford Christie nebo plavkyně Rebecca Adlingtonová. V osmé sérii skončila druhá tenistka českého původu Martina Navrátilová.