Talent, jaký Česko ještě nemělo. Mladíček trhá desítky let staré rekordy

Mladík běhající v dresu oddílu Baník Stříbro roste ve zlatého hocha. Ohromuje prakticky od svých běžeckých začátků, národní rekordy na obou tratích uzmul jako žák, dorostenec a teď i jako junior. Po ostravské Zlaté tretře si ke svému jménu může připsat osobní rekord na osmistovce 1:46,67, po mítinku Kladno hází čas 3:40,73 na patnáctistovce.

„O něco si víc si asi cením té osmistovky,“ přiznával. Však osmnáctiletému Davidíkovi po Zlaté tretře, kde se utkal třeba i s úřadujícím vicemistrem světa Amelem Tukou z Bosny a Hercegoviny, hned volal jeho rekordní předchůdce Hujer. „Ještě další den mi napsal strašně hezký mail, to se mi ještě nestalo, strašně mě to potěšilo,“ pokorně přiznává.

Právě osmistovku vidí do budoucna jako svoji hlavní trať, na níž by chtěl prorazit i mezi dospělými. A přiblížit se svým vzorům, jako jsou Jakub Holuša, Marcin Lewandowski nebo bratrské trio Ingebrigtsenových.

Ze skromného oddílu ve Stříbře svěřenec Alexandra Matulky nespěchá. „Možná by přišlo vhod více regenerace, ale jezdíme na stadion do Plzně, kde je kvalitní. Nemám důvod ze Stříbra odcházet, když nám to jde s trenérem tak dobře, navíc mě čeká maturita na gymnáziu,“ vypočítává.

Když se chce Davidík od sportovního a studijního života oprostit, zajde na ryby. „Občas je problém si na to najít čas. Zatím největší úlovek jsem měl asi metrovou štiku, ale klidně bych někdy rád vyrazil na větší ryby i třeba někam na loď do zahraničí,“ přeje si.

Teď ale hodlá nadále čeřit hlavně běžecké vody. „Chci dávat dál atletice maximum. Věřím, že když absolvuju víc závodů mezi kvalitními dospěláky, časy budou ještě lepší,“ s optimismem vyhlíží příští sezonu.