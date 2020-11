Vrabcová se nezúčastní prosincového maratonu ve Valencii

Eva Vrabcová-Nývltová na archidním snímku po maratónu v New Yorku.

Někdejší běžkyně na lyžích, která úspěšně přešla k atletice, by se potřebovala připravovat ve vysoké nadmořské výšce na Tenerife. "Radili jsme se s doktorem a pro Adélku by těch pět hodin v letadle bylo náročných. Musela by mít celou dobu roušku, což si neumím představit," sdělila čtyřiatřicetiletá běžkyně ČTK.

Roli při rozhodování hrálo i to, že se po porodu nevrací do formy tak rychle, jak doufala. "A navíc jsou teď v Česku zavřená fitness centra, která já ke své přípravě taky potřebuji. Prostě se toho sešlo víc. Ale já jsem se k tomu stejně moc neupínala, hlavní šanci jsem viděla na jaře," dodala maratonkyně, která se před čtyřmi lety zúčastnila OH v Riu de Janeiro.

Mezi přihlášenými ve Valencii jsou dva čeští zástupci - účastnice loňského mistrovství světa v Dauhá Marcela Joglová a Jiří Homoláč. "Ostré" olympijské limity Světové atletiky mají hodnotu 2:11:30 pro muže a 2:29:30 pro ženy. Pro Joglovou a Homoláče by to znamenalo zlepšení osobních rekordů o několik minut.