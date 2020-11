Zlatá tretra by se měla uskutečnit 19. května

Atletická Zlatá tretra by se měla v příštím roce uskutečnit ve středu 19. května. Jubilejní 60. ročník ostravského mítinku bude stejně jako letos patřit do zlaté kategorie Kontinentální tour, což je druhá nejvyšší úroveň po Diamantové lize. Tento seriál, jehož kalendář dnes zveřejnila Světová atletika, by měl začít 9. května v Tokiu.