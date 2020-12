Homoláč má čtvrtý krosový titul, Hrochová vyhrála poprvé

Obhájce titulu Homoláč, kterému se v letošní sezoně nedařilo, se vzdálil soupeřům už po prvním okruhu a cílem závodu na 10 kilometrů proběhl s náskokem 18 sekund před Jáchymem Kovářem z Dukly Praha.

"Poslední půlrok jsem se trápil. V tréninku už to vypadalo dobře, což se dneska konečně potvrdilo. Snad už to bude mít vzestupnou tendenci," řekl Homoláč na facebookovém profilu atletického svazu. "Měl jsem to trochu usnadněné, nebyli tady Marek Chrascina a Kuba Zemaník, to by bylo mnohem těžší. Bojoval jsem, kluci taky, nebylo to s nima úplně jednoduché. Jsem spokojený, že se to povedlo. Jsem rád za každý titul," prohlásil.

Hrochová nastoupila soupeřkám v posledním ze čtyř dvoukilometrových okruhů a zvítězila o 20 sekund před Simonou Vrzalovou, která získala krosový titul v letech 2016 a 2017. Na startu chyběla vítězka z minulých dvou let Moira Stewartová. Všestranná plzeňská závodnice Hrochová letos vyhrála i domácí šampionát v běhu do vrchu a mistrovské medaile získala i v půlmaratonu a na dráze v běhu na 3000 metrů překážek.

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru byl krosový šampionát rozdělen do dvou dnů, dospělí a junioři museli před dnešním startem předložit negativní test na covid-19.