Cheptegei chce po rekordech vytrvalecký double z Tokia

Světový rekordman Joshua Cheptegei z Ugandy se chce zařadit do vybrané společnosti vytrvalců, kteří na jedné olympiádě vyhráli běh na 5000 i 10 000 metrů. Dosud se to povedlo sedmi běžcům včetně legendárního Emila Zátopka, který na hrách v Helsinkách v roce 1952 navíc přidal vítězství v maratonu. Brit Mo Farah předvedl double dokonce na dvou olympiádách.

"Je to oříšek, ale beru to jako velkou výzvu. Je to náročné, co se týče samotného závodění, i na psychiku, ale chci se pokusit získat obě zlaté medaile," řekl Cheptegei BBC. "Mít double by bylo úžasné, ale i za vítězství na desítce bych byl vděčný," prohlásil čtyřiadvacetiletý mistr světa v běhu na 10 000 metrů z Dauhá, který na předchozím šampionátu v Londýně v roce 2017 získal stříbro.

V uplynulé sezoně, v níž byly kvůli koronaviru odloženy o rok olympijské hry v Tokiu a řada závodů byla zrušena, Cheptegei zazářil rekordními časy. Legendárního Etiopana Kenenisu Bekeleho připravil o historická maxima na 5000 a 10 000 metrů.

Teď je jeho cílem uspět pod pěti kruhy. V roce 2016 v Riu de Janeiro skončil v 19 letech šestý na desítce a osmý na poloviční trati. Případným ziskem double může výrazně vylepšit ugandskou bilanci na olympijských hrách, kde jeho krajané získali dosud jen dvě zlaté medaile.