Elitní čtvrtkař Taplin nesmí závodit až do září 2026

Elitní čtvrtkař Bralon Taplin z Grenady dostal další trest za doping. Kvůli zmeškaným kontrolám v roce 2019 mu Jednotka pro bezúhonnost atletiky (AIU) zastavila činnost na tři roky. Nový postih naváže na distanc, který si Taplin už odpykává za stejný prohřešek. Grenaďan tak nesmí závodit do září 2026. To bude finalistovi olympijských her v Riu de Janeiro 34 let.