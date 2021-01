Běžkyně Malíková bude studovat a trénovat na univerzitě v USA

Čtvrtkařka Barbora Malíková odejde po maturitě studovat a trénovat do Spojených států amerických. Rozhodla se využít stipendia na Virginia Tech University. Přesunu do zámoří dala závodnice Sokola Opava přednost před stěhováním do Prahy.

Vítězku mládežnické olympiády z roku 2018 už delší dobu oslovovali různé agentury i trenéři z amerických univerzit. Více tato možnost Malíkovou zaujala, když začali o studiu v USA přemýšlet její kamarádi. Na loňských Evropských hrách se o tom bavila s oštěpařkou Irenou Gillarovou. "Poté jsme to spolu začaly řešit s tím, že buď něco vyjde, nebo ne. Bez těchto událostí by se nic takového na 100 procent neudálo a ani bych nad tím nezačala přemýšlet," uvedla Malíková v rozhovoru pro svazový web.

V novém školním roce by devatenáctiletou atletku čekaly změny za všech okolností. "Jako většina lidí bych jinak pokračovala na nějakou vysokou školu do Prahy a nejspíše bych i přestupovala do nějakého místního klubu. Necítila jsem nějaké velké nadšení z toho, že by začala 'nová kapitola' právě tam," řekla.

Odchod do USA jí dával větší smysl. "Studium v Americe mi přijde jako velká výzva s tím, že bych z toho mohla více vytěžit než ztratit. Teď se opravdu těším na to, že zkusím nový systém školství a propojení se sportem. Měla bych mít plné stipendium, ale taky vím, že to bude přinejmenším ze začátku hodně náročné. Tak i tak se budu moct pořád mít kam vrátit, jde mi hlavně o nové zkušenosti a zážitky."

Vybrala si technickou univerzitu ve Virginii. "Trenér z této univerzity se mnou komunikoval snad nejdéle ze všech a byl jedním ze dvou trenérů, kteří mi vyhovovali jak lidsky, tak tréninkově. Cítila jsem z jeho strany opravdový zájem. Následně mi také poslal nějaké školní práce svých svěřenců, což mi hodně pomohlo v závěrečném rozhodování," řekla Malíková.

Úřadující mistryni republiky pomohly také reference od Gillarové, která právě na této vysoké škole studovala. "Věřím, že by mě Irča neposlala někam, kde by sama nebyla spokojená. A taky ji budu mít jako rádce, kdybych byla v nesnázích, protože ona už to prostředí zažila a ví, co a jak," pochvalovala si česká atletická naděje.

Současná trenérka Jana Gellnerová se bude minimálně zpočátku podílet na jejích tréninkových plánech i v zámoří a bude na Malíkovou dohlížet při pobytu v Česku.