Atlet a praprapravnuk milence Němcové se nečekaně obul do tvůrců minisérie: Sex v podchodu? Z Boženy udělali couru

Možná nečekaně ze sportovní scény míří výtka k autorům televizního hitu - minisérie Božena. Tu v novém roce vysílá ČT. Jiskřivý příběh ukazuje spisovatelku a národní buditelku i v životních scénách, které se v hodinách literatury nevyučovaly. A prý mnohdy ani neodpovídají realitě. Alespoň to pro Blesk tvrdí stříbrný medailista z ME 2016 v desetiboji Adam Sebastian Helcelet, praprapravnuk Jana Helceleta, vlastence a účastníka příběhu z 19. století.

Právě toho měl Karel Havlíček Borovský seznámit s Němcovou. A vše skončilo v posteli coby náhodné sexuální dobrodružství. Erotické scény jsou vůbec nedílnou součástí televizního díla, jemuž se vášnivými diskusemi dostává obrovské reklamy.

Podle jednoho z dědiců rodové linie Helceletů se ale epizoda mezi Němcovou a vlastencem takhle rozhodně neodehrála. Dvojice se neseznámila v Praze ani přes Karla Havlíčka Borovského a rozhodně to oba nebrali jako jednorázové sexuální povyražení. „Byl to paskvil," citoval Blesk atleta Adama Sebastiana Helceleta. Ten opakovaně odkazoval i na bohatou korespondenci, ze které se vydalo i několik romantických sbírek. Je proto podle něj s podivem, že potomky nikdo z televize neoslovil.

„Když si je (dopisy) přečtete, pochopíte, jak (Němcová) vnímala city a toužila strašně po lásce. To pro mě v seriálu nezaznělo. Místo toho z ní udělali takovou couru! Podle mě si to jako jedna z největších Češek a vlastenka nezasloužila. Stejně jako to, co udělali z praprapradědy," uvedl Helcelet a upozorňuje v čem se scénář díla, jehož autoři v čele s režisérkou Lenkou Wimmerovou ovšem upozorňovali, že nejde o dokument, diametrálně rozcházel s realitou.

„Takhle to vůbec nebylo. V minisérii se Božena s Janem potkali v Praze a seznámil je Karel Havlíček Borovský. Ten se ale ve skutečnosti s Helceletem potkal jen párkrát. Určitě nebyli ani takoví kamarádi, aby ho představoval Němcové. V Praze se ani nepotkali poprvé. První setkání proběhlo v Brně, když cestovala do Uher za manželem. Jejich románek vznikl až v Brně a představil je Klácel, který založil českomoravské bratrstvo. Božena, Jan, a dokonce i její manžel byli členové," líčil Helcelet pro Blesk.

Helcelet opakoval, že k pochopení celé záležitosti je třeba přečíst jejich dopisy, ´kde si vylévala srdce a projevovala lásku´.

„Jelikož to režírovala žena, tak jsem si myslel, že to bude víc vnímat jako žena. Tak to na mě nepůsobilo. Nejvíc mě dopálilo, že měla sex s Nebeským někde na ulici v podchodu, to mi přišlo moc. To se mi prostě nelíbilo," přiznal atlet, že ho minisérie zaskočila.

Zpochybňuje další závěry, které vyplývají z televizního díla. „Jak se o tom (vztahu) mohla bavit celá Praha, když on (Jan Helcelet) v ní ani nebyl a nikomu to neřekl. Jediné, komu to přiznal, byl jeho kamarád z bratrstva Hanuš. Proč by se chlubil, když měl doma děti a manželku. To bylo jejich tajemství a takhle to v tom filmu nebylo vůbec zobrazené. Není to pro něj vůbec důstojné. On byl vlastenec, národní buditel, zastupoval Moravu mezi pražskými vlastenci. On byl jeden z těch hlavních, kteří se snažili probudit národ," řekl Helcelet s tím, že se bude přes dosavadní výhrady dívat i na poslední díl.

„Budu doufat, že už tam praprapraděda vůbec nebude, protože bych se bál, že by z toho udělali něco horšího. Takhle to stačilo."