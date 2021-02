Těžká noc českého šampiona? Žádný problém, vládne Evropě!

Oproti prvnímu závodu sezony v Karlsruhe jste ubral 77 setin. Forma roste?

Myslím, že kdybych si závod v Karlsruhe nepokazil, předvedl bych tam podobný čas. Ale forma stoupá, potřebuju přitrénovat do rychlosti a mohlo by to vypadat ještě lépe.

V Německu jste byl na seběhu až třetí a složitě soupeře obíhal. Poučil jste se?

Určitě, s trenérem jsme se bavili, že to tam bylo odfláknuté, musím běžet první dvoustovku rychleji, abych byl první a mohl běžet podle sebe, to se tady povedlo.

Navíc jste se vrátil do pozice letošní české jedničky před Víta Müllera.

Za to jsem rád. Říkal jsem si, že do mě asi půjde, ale když jsem vbíhal do cílové rovinky, koukl jsem na obrazovku a viděl, že není úplně za mnou, tak to bylo v pohodě.

Už jste si zvykl na závody bez diváků?

Na každém závodě je to trochu jiné. V Karlsruhe nám pouštěli do reproduktorů diváky, což je lepší, protože když je člověk před cílem tuhý, ani neví, jestli ti diváci na tribuně jsou, nebo ne. A slyšet nějaký hluk vám pomůže. Tady je velký prostor a není moc slyšet, tak je to trochu jako kdyby člověk běžel na tréninku.

Jak jste se jako čerstvý dvojnásobný otec před závodem vyspal?

Právě, že moc ne. Mia vstávala v sedm, Mateo sice spal, ale vstávali jsme s Miou, tak jsem moc vyspalý nebyl. Ale jedna noc závod nedělá. Můj první trenér říkal, že ta únava přijde vždycky až obden, tak předpokládám, že se ozve zítra.

Co vás čeká teď?

Čeká mě nějaká dvoustovka a šedesátka v Praze, pak se uvidí, jak to bude vypadat s aktuální situací ve světě.