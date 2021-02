Rekord po deseti letech? Už jsem moc nevěřil, zářil český rychlík

Sprintera Jana Velebu překvapuje, na jaké časy letos má. Chtěl by nový osobák

„Spíš jsem vždycky věřil, že se můžu zlepšit venku, přece jen tam jsem také silnější až v druhé půlce závodu. Ale pracoval jsem na odraze a síle, abych ukrojil co nejvíc i na startu,“ popisuje recept na zlepšení Veleba, jenž je sám sobě i trenérem.

Když se ale v Praze po dekádě konečně dostal na cifru 6,65 s, nejprve úplně nejásal. „Pocity byly smíšené,“ přiznává. Hned po doběhu totiž časomíra ukázala výkon o dvě setiny rychlejší. „Tak mě zamrzelo, když to nakonec zlepšení nebylo. Ale o pár sekund později jsem si uvědomil, jak dlouho jsem se o takový výkon pokoušel,“ popisoval.

Finále šedesátky na mítinku Czech Indoor Gala. Jan Veleba třetí zleva.

Jaroslav Ožana, ČTK

Veleba se po třicítce dostal do životní formy, na stovce předloni vyrovnal český rekord Zdeňka Stromšíka 10,16 s. „Jsem rád, že na to navazuju i v hale, už vloni to vypadalo dobře, ale těsně před mistrovstvím republiky jsem se zranil,“ připomněl.

„Posledních pár let jsem stabilnější a zdravější,“ říká Veleba, na jehož zdraví ostatně dbá i jeho manželka, lékařka atletické reprezentace Karolína Velebová.

V letošních evropských tabulkách patří české jedničce dělené osmé místo, což dává naději na úspěch při halovém mistrovství Evropy v Toruni. „Zatím se mi na velkých akcích kvalitní výkony tolik nedařily, chci to změnit,“ předsevzal si.

Třeba i boj o finále? Veleba se jen zasměje. „Přesně tyhle dotazy jsem dostával před mistrovstvím Evropy v Barceloně 2010, kam jsem jel jako český rekordman a pak vypadl v rozběhu jako poslední,“ vzpomíná. „Ale věřím, že kdybych čas na hranici osobního rekordu zaběhl v semifinále, o finále bych se pral,“ dodává.