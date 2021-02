Ruskou atletiku po brzkém konci Ivanova vede dočasně Privalovová

Jen dva a půl měsíce vydržel v čele ruské atletiky Pjotr Ivanov. Po nedávném verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS) nesmí do konce příštího roku ve vedení ruských sportovních svazů působit zástupci vlády. Ivanov byl v lednu jmenován zástupcem šéfa ruského antimonopolního úřadu.

Jeho pravomoci v atletickém svazu převzala dočasně první místopředsedkyně Irina Privalovová. Olympijská vítězka v běhu na 400 metrů překážek z roku 2000 v listopadových volbách s Ivanovem prohrála. Ivanov byl zvolen na čtyři roky a očekávalo se, že rozběhne reformy, které pomohou ruské atletice vypořádat se s dopingovou minulostí.

Ruská federace je kvůli systematickému dopingu už přes pět let suspendována Světovou atletikou. Loni v létě jí hrozilo vyloučení, protože včas nezaplatila 6,3 milionu dolarů jako pokutu a náklady na disciplinární řízení za trest kvůli krytí dopingu výškaře Danila Lysenka. Po prodloužení termínu a díky půjčce od ministerstva sportu uhradilo Rusko částku o šest týdnů později.

Do konce září mělo Rusko předložit reformní plán, ale mezinárodní federace prodloužila lhůtu do 1. března tohoto roku. Pokud to Rusové nestihnou, může následovat vyloučení jejich reprezentantů ze všech soutěží.