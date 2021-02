Pražský maraton by neměl být na začátku, ale až na konci května

Pražský maraton se letos nepoběží v tradičním termínu na začátku května, ale až na jeho konci. Posun o několik týdnů oznámili na facebooku pořadatelé seriálu RunCzech, kteří zatím přesné datum nezveřejnili. Vycházejí z loňských zkušeností s vývojem epidemie koronaviru. Ve hře jsou různé varianty od závodu pro 5000 účastníků až po akci výhradně pro elitní běžce, kteří by tak měli možnost splnit limit na olympijské hry v Tokiu.

Pražský maraton, který je zároveň mistrovstvím republiky, je druhým největším závodem tohoto seriálu. Více účastníků má jen půlmaraton v Praze, který pořadatelé už v polovině ledna přesunuli z plánovaného jarního na zářijový termín.

S maratonem tehdy ještě vyčkávali. Koronavirus se v Česku stále šíří a není jasné, jestli a za jakých podmínek se budou moci na jaře konat větší sportovní akce pro veřejnost. "My můžeme jen předpokládat, jaké budou další kroky. Dostáváme od hygien a dalších autorit jen útržkovité informace, které se z týdne na týden mění," řekl v živém vysílání zástupce pořadatelů Tomáš Coufal.

RunCzech zatím na rozdíl od organizátorů jiných velkých maratonů nepřistoupil k posunu na podzim. "Nikdo neví, jaká bude situace na podzim. Zdá se nám, že by konec května mohl být tím správným termínem, kdy jsme připraveni. Chceme dát atletům šanci splnit kritéria pro olympijské hry," řekl Coufal.

Neočekává se příjezd cizinců, kteří tvoří až polovinu startovního pole, proto se zatím počítá s maximální kapacitou 5000 lidí. To by bohatě zaplnily registrace převedené z loňska, kdy se maraton nekonal na jaře ani v náhradním termínu na podzim.

Před prázdninami RunCzech obvykle pořádá ještě půlmaratony v Karlových Varech, Českých Budějovicích a Olomouci. Jejich organizace by byla i v případě pokračujících omezení jednodušší díky nižší kapacitě.

Jen půlmaraton v Českých Budějovicích, který bývá začátkem června, by se musel v případě maratonu na konci května posunout. "Jakmile budeme vědět, co uděláme s květnovým maratonem, tak se bude odvíjet další kalendář," uvedl Coufal. Jasno o osudu maratonu by mělo být kolem Velikonoc.

Loni se z městských závodů RunCzech uskutečnil jen ten v Ústí nad Labem. Těsně před říjnovými omezeními se ještě pod hlavičkou tohoto seriálu konal trailový závod v Liberci. Jinak RunCzech organizoval jen mimořádné akce, jako byly závody na letištích nebo v pivovaru v Plzni.