Ďábelský čas! Český šampion přitom málem zůstal doma

O tři setiny jste porazil vašeho největšího rivala Zdeňka Stromšíka, který se ve druhé polovině sezony dostal do formy. Čekal jste tak kvalitní souboj?

Po rozběhu ne. Ale díky tomu, že mě Zdeněk během trati dost vytrápil, jsem běžel takový výkon. Posledních dvacet metrů jsem cítil, že jsem před ním a snažil se to nepokazit. Možná bylo i na lepší výkon, ale jsem za tenhle čas strašně šťastný.

Šestý titul byl také velkou motivaci? Pět jich zatím měl spolu s vámi Jiří Valík.

Měl jsem začátkem týdne svalové problémy se zády, tak to pro mě byla motivace sem jet. Ještě ve středu jsem si nebyl jistý, že sem přijedu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jan Veleba (@jveleba86)

Jak jste potíže se zády řešil?

V pondělí jsem si udělal housera a nemohl se narovnat, ještě druhý den jsem byl marný. Ale ve středu na tréninku jsem se trošku probral, tak jsem si řekl, že sem odjedu. Žena (reprezentační lékařka Karolína Velebová) se o mě starala, dávali jsme prášky na uvolnění, ale ze startu a prvních kroků jsem měl obavy, naštěstí se povedlo.

Před rokem jste se v Ostravě zranil při rozcvičení, nestrašila vás představa, že byste sem jel i letos zbytečně?

V pátek jsem při rozcvičení na loňský rok myslel, aby se mi nic nestalo… Ale pro mě byl ten šestý titul fakt hrozná motivace, příští rok mi bude pětatřicet, věčně nepůjde běhat takhle dobře. Tak jsem to risknul, naštěstí se mi nic nestalo a teď se můžu chystat na mistrovství Evropy, nebo nejprve středeční mítink v Madridu.

Na halové mistrovství Evropy v Toruni pojedete se Zdeňkem Stromšíkem a Štěpánem Hamplem ve třech, i to svědčí o rostoucí síle českého sprintu.

Naposledy jsme byli ve třech v Praze, ale tam byly měkčí limity. Ty výkony běhám i díky tomu, že nikdo nemá nic jisté. Zdeněk běhá skvěle několik let, bohužel se zranil Dominik Záleský, ale také běhá skvělé časy, teď i Štěpán… Kdybych to jen trochu pokazil, můžu tu být třetí čtvrtý i se slušným výkonem. Šlo to nahoru, což je skvělé i směrem k létu a štafetě.

Jaké máte ambice směrem k šampionátu v Toruni?

Samozřejmě bude těžké takový výkon předvést na místě v té konkurenci, ale s tím tam jedu. Ve čtyřiatřiceti už by bylo na čase, abych to tam nepokazil a zaběhl, na co mám. Určitě je semifinále v mých silách. A kdybych byl schopný atakovat nebo dokonce vylepšit osobák, je tam možné cokoliv.