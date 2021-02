Zlatý dárek pro Masláka! Letos jsem se bál nejvíc, přiznal jubilant

Hezký dárek jste si nadělil?

Určitě. Jsem hlavně rád, že celý den takhle vyšel i klukům ze štafety na čtvrtce (Vít Müller a Patrik Šorm) a běželi tak famózně.

Jak se dvoustovka běžela vám?

Rozběh se mi popravdě neběžel nic moc. Finále se mi běželo famózně, asi jak to ze mě spadlo po té čtvrtce.

Na čtvrtce usilujete o start štafety na halovém mistrovství Evropy, kde zbývá místo pro dvě nejlepší země. Nezvažoval jste také start na své hlavní trati, že byste zkusil pár setin z průměru stáhnout?

My jsme tam před víkendem byli docela jasně, jenže jak jsou teď všude mistráky, čtvrtkaři po Evropě běhali strašně rychlé časy. Takže se s tím vůbec nepočítalo.

Takhle můžete i přemýšlet o evropské medaili i se štafetou?

Myslím, že určitě. Když se tam dostaneme, je to vždycky otevřené. Dráha se losuje, k tomu plno kontaktu…

Vy jste si na dvoustovce v Ostravě ověřil rychlostní formu?

Myslím, že jsem se zase posunul. Tady v Ostravě není dráha tak rychlá jako na Olympu, nejrychleji jsem tu běžel kolem 20,70. Takže je to dobrá indicie, ještě uvidím, jak ve středu zaběhnu v Madridu, snad se posune i čtvrtka.

Skalpy rychlíků Jirky s Polákem jsou určitě také cenné.

Každopádně, letos jsem se bál nejvíc, že titul nezískám. Kluci běželi výborně.

Z halového mistrovství Evropy máte tři zlaté medaile, jak vysoko bude čtvrtý titul v Toruni?

Zatím to vypadá podle tabulek, že třeba za 45,60 by mohlo být zlato.

Pokud nebude obhajovat zlato norský fenomén Karsten Warholm…

Přesně tak. Před halovou sezonou mi manažer říkal, že by Warholm měl běžet, tak se trochu bojím, že by jel až na Evropu. Jemu by stačil jeden závod, aby vystřelil. Ale spíš to vypadá, že nepojede, uvidíme až podle startovních listin.

Není pro vás cesta na středeční mítink do Madridu za současné situace trochu risk?

Samozřejmě je. Je pravda, že už týden se toho bojím, zatím jsem negativní, musím zaklepat, ale můžu přijet do Toruně, mít covid a jet zpátky… Ale ta nemoc vás může potkat kdekoliv a závod se před mistrovstvím Evropy hodí.

Když máte teď tak nabitý program, máte vůbec kdy oslavit třicetiny?

Já to nikdy neslavím. Moc oslavy nemám rád, hlavně nesnáším něco plánovat. Většinou, když jsou oslavy, tak to někdo jiný udělá za mě. (úsměv)