Medailový hattrick? Nepříjemnosti jsou za mnou, placku chci, hlásí Staněk

Z halového mistrovství Evropy má doma stříbro i bronz, takže teď útok na zlato? Nebude to v případě koulaře Tomáše Staňka snadná mise, závěrečnou přípravu na šampionát, který začíná ve čtvrtek v polské Toruni, mu zkomplikovalo zranění stehna.

S návraty po svalových problémech před velkou akcí už máte vcelku dost zkušeností, jak vás svalový problém přibrzdil tentokrát?

Zranění se zdá být už dobré, snažili jsem tomu jít naproti prevencí, aby se neobnovilo, nohu si na házecí tréninky zatahuju. Byly tam malé trhlinky, v posilovně mě noha neomezovala. Bohužel jsme nemohli jít naplno rychlost a odrazy, to mi chybí, ale natrénováno jsem měl dostatečně, tak týdenní výpadek nemusí být úplně na škodu. A házení také vypadalo docela pěkně na to, jak jsem byl pomalý.

Takže útok na třetí medaili v řadě nemusí být nereálný?

Věřím, že ta nepříjemnost už je za mnou, určitě tam nejedu vypadnout v kvalifikaci. Moc rád bych další placku měl. Do Toruně se těším i díky mítinku před dvěma týdny, kde jsem si vyzkoušel halu a kruh.

Jaký je?

Na tenhle jsem zvyklý, bohužel takový na Strahově nemáme, ale poslední dobou můžeme ve vymezené časy chodit i na Olymp. Je rychlejší, takže i když to nebudu moct rozjet naplno, může mi pomoct.

Z Evropanů letos vrhl dál jen Polák Michal Haratyk, papírově byste se tedy měl o zlato utkat s obhájcem titulu.

To jsou tabulky, je zbytečné kalkulovat. Nejvíc asi napověděl ten poslední mítink v Toruni, kde bylo vidět, že Haratyk je v klasicky dobré formě, naopak Bukowiecki je na tom bídně, byl i třetí na polském šampionátu. Pak jsou tam kluci, kteří nejsou medailoví matadoři, ale můžou překvapit…

Takže kdybyste si měl tipnout, kolik bude třeba na medaili…

Kolem 21 metrů. Já bych chtěl předvést lepší výsledek než naposledy na mítinku v Toruni (21,20 m). Tam jsem se hrozně těšil na závody konečně s kvalitními soupeři, ale na začátku jsem si natrhl stehno a rychle vymýšlel, jestli mě pustí do otočky. Byl to takový nepříjemný šok na začátku soutěže a asi to i ovlivnilo výkon.

Nejméně povedený závod jste zažil v Ostravě, kde jste si posteskl, že jste se po cestě autem cítil rozlámaný. Jak tedy jedete do Toruně?

Nakonec po vlastní ose s trenérem a Markétou Červenkovou. Bylo nám to umožněno, na mítink mi to tak vyhovovalo. Chránil jsme se celou přípravu i tu pofidérní sezonu a všechny testy vyšly negativně, tak bych nerad měl těsně před Evropou pozitivní a musel opustit bojiště.