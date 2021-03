Očkovat se nenechám! Raději olympiádu oželím, tvrdí hvězdný sprinter Blake

Rezolutně odmítavý postoj k vakcinaci proti covidu-19 projevil hvězdný jamajský sprinter Yohan Blake. „Raději olympiádu (v Tokiu) oželím, než se nechat očkovat, pokud by mě k tomu někdo nutil,“ prohlásil dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa v interview pro tamní list The Gleaner. Detaily nerozvedl. „Mám pro to svoje důvody,“ sdělil pouze.