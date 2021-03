Nový termín má největší český běžecký závod. Místo původně plánovaného květnového data si letos běžci kvůli epidemiologické situaci musejí zapsat do diářů k Pražskému maratonu 10. říjen. Půlmaraton v ulicích metropole už byl dříve přesunut na 5. září v rámci víkendových Prague Running Games. Co to znamená pro elitní české běžce?

„Vzhledem ke stále velmi složité pandemické situaci bohužel není možné zorganizovat tak veliký a prestižní závod v tradičním květnovém termínu,” vysvětlili organizátoři s nadějí, že v říjnu už závod snad proběhne ve víceméně standardní podobě. Již registrovaní běžci si můžou svůj start přesunout na podzimní závod či na rok 2022.

Své termíny mají i tradiční půlmaratony v dalších českých městech: 26. června Karlovy Vary, 14. srpna Olomouc, 18. září Ústí nad Labem a 23. října České Budějovice.

Přesun maratonu by mohl znamenat komplikaci pro běžce, kteří chtěli útočit na limity pro olympijské Tokio. Jenže v kalendáři seriálu RunCzech se objevila akce Battle of the Teams, kterou organizátoři plánují na 30. května. V jejím rámci by elitní běžci měli mít možnost plnit olympijské limity (2:11:30 pro muže, 2:29:30 pro ženy). Podrobnosti plánují pořadatelé teprve oznámit.

„Plánuju běžet v Praze,“ potvrdil Vít Pavlišta, mistr republiky z posledního uskutečněného závodu v roce 2019. „Pro mě je Praha srdcovka, počítám s ní, bude to vabank,“ ujistila i česká rekordmanka Eva Vrabcová, která se vrací po narození dcery Adély. Možnost plnit limity pro maratonské běžce končí poslední květnový den.

Další elitní čeští běžci už mají vybrané starty jinde. V sobotu poběží kvůli počasí odložený maraton ve švýcarském Belpu debutující Moria Stewartová, 11. dubna se představí Marcela Joglová na skvěle obsazeném závodě v Hamburku, kam se přesune rovnou ze soustředění v Keni. Ve své oblíbené destinaci se připravuje i Jiří Homoláč, který ve stejném termínu poběží v italské Sieně.