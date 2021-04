Češi přicházejí s revolucí. Na Karlově mostě odstartuje projekt inspirovaný Tour de France

Běh jako ryze individuální sport? Organizátoři největších českých silničních závodů přišli s odlišným konceptem zvaným The Battle of the Teams. Místo obvyklého Pražského maratonu, který byl kvůli epidemické situaci přesunut na podzim, se 30. května brzy ráno v ulicích metropole poběží závod týmů na 42 195 metrů. „Chceme změnit vnímání běžeckého sportu,“ hlásá šéf RunCzech Carlo Capalbo.