Řada dalších zemí včetně USA a Jamajky vzdala účast na World Relays

Řada dalších zámořských zemí včetně Spojených států amerických, Jamajky, Kanady a Trinidadu a Tobaga v uplynulých dnech vzdala účast na World Relays, které se uskuteční o víkendu v polském Chorzówě. Elitní atletický štafetový mítink je sice jednou z možností kvalifikovat se na olympijské hry v Tokiu, ale národní federace preferovaly ochranu atletů před nákazou koronavirem. Navíc by kvůli pokračující pandemii bylo pro ně problematické cestování do Evropy, po němž by závodníci museli do karantény.

Jako první se rozhodli vynechat štafetový mítink v Polsku Australané. Naposledy se odhlásila Kanada. Důvodem je pokračující šíření koronaviru v Polsku a rizikové cestování kvůli pandemii. "Bezpečnost našich sportovců, trenérů a realizačního týmu je naší největší prioritou," uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel svazu Simon Nathan.

Počet nakažených v Polsku je podle něj neustále vysoký a Poláci silně doporučují, aby lidé omezili cesty na minimum. "Většina kanadského týmu není naočkovaná a totéž platí i pro většinu lidí, kteří se budou kolem závodu pohybovat. Proto je zvýšené riziko při setkávání s lidmi z celého světa. Víme, že tohle je nepříjemné rozhodnutí s ohledem na dopady, které může mít na olympijskou kvalifikaci, ale máme na srdci zdraví a bezpečnost našeho týmu," doplnil.

Po návratu z Polska by kanadští atleti museli do karantény a některým by hrozily problémy s návratem do Spojených států amerických na další trénink a závody. V podobné situaci by byly i další zámořské výpravy. Navíc existuje určitá nedůvěra vůči polským pořadatelům, protože po březnovém halovém mistrovství Evropy v Toruni se u několika desítek atletů prokázala nákaza koronavirem.

Na OH je kvalifikovaných osm nejlepších štafet z mistrovství světa v Dauhá. K tomu si zajistí místo národy, které skončí v první osmičce na World Relays a ještě neměly místo jisté. Zbytek do šestnácti účastníků v každé disciplíně se bude dobírat na základě výkonů. Neúčast řady silných týmů dává šanci na přímý postup těm ostatním včetně českého, který nasadí obě sprinterské štafety, mužskou čtvrtkařskou štafetu a smíšenou štafetu na 4x400 metrů.