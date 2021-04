Kudy na olympiádu? Maslák živí hned čtyři šance

Nemusí se upínat k jediné šanci, Pavel Maslák živí na olympijský start hned čtyři. Do Tokia se třicetiletý sprinter může nominovat vedle svých individuálních disciplín 200 a 400 metrů i hned ve dvou štafetách. V nich budou olympijská místa ve hře o tomto víkendu v polském Chořově při Světových štafetách.

V zimě skončilo jeho halové kralování při ME v polské Toruni nečekaně už v semifinále, ale chuť si spravil štafetovým stříbrem. Plán letní přípravy pak měl jasný: Jihoafrická republika a poté Tenerife spolu s dalšími kolegy ze čtvrtkařské štafety. Jenže druhá část neklapla.

„Kvůli covidu vydali Španělé zákaz, aby tam cestovali lidé, kteří byli předtím v Africe. Navíc jsme měli od hygieničky na Dukle nařízenou karanténu,“ popisuje Maslák, proč musel spolu s parťákem Patrikem Šormem vyhřáté Tenerife vyměnit za prochladlý Nymburk.

„Ale odtrénovali jsme všechno, co jsme chtěli,“ říká Maslák. Absence štafetových tréninků? Předávky na čtvrtce nehrají takovou roli jako na stovce. „Ale samozřejmě by bylo fajn si na kolegy zvyknout,“ připouští český rekordman na 200 i 400 m, s nímž jsou v nominaci pro Chořov vedle Šorma i Michal Desenský, Martin Tuček a dvojice kladenských talentů Matěj Krsek, Daniel Lehar. Kvůli zranění chybí česká jednička na čtvrtce překážek Vít Müller.

I Maslák si je vědom, že české šance stouply po ohlášení absencí některých zámořských zemí, které kvůli obavám z covidu do Polska nevyrazily. „Sice bez Víti nebudeme v nejsilnějším složení, ale formu máme, tak věřím, že máme i na boj o finálovou osmičku,“ předpokládá Maslák. Postup do finále by se rovnal jistotě olympijské účasti.

A trojnásobný halový mistr světa i Evropy bude pozorně sledovat i boj smíšené štafety, byť sám se v ní neobjeví.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený PATRIK ŠORM (@patriksorm)

„Taky by mě lákala, ale domluvili jsme se, že hlavní pro nás bude ta mužská. Se smíšenou se pak případně můžeme pokusit nominovat na čas, až budeme v průběhu sezony v lepší formě, a hlavně v lepších podmínkách,“ plánuje. Předpověď pro Chořov slibuje na nedělní finálový den 11 stupňů, silný vítr a takřka celodenní prudký déšť…

První individuální čtvrtku sezony chystá Maslák na Zlatou tretru, kde by chtěl body do žebříčku pro Tokio. Zatím v něm kvůli nedostatku startů nefiguruje, ale na postupové pozici je na dvoustovce.