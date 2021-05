Štafeta čtvrtkařů se na World Relays kvalifikovala na MS, na OH čas nestačil

Česká štafeta čtvrtkařů zůstala na mítinku World Relays v Chorzóvě za postupem do finále, které by jí zajistilo účast na olympijských hrách v Tokiu. Kvarteto Michal Desenský, Pavel Maslák, Martin Tuček a Patrik Šorm obsadilo ve svém rozběhu časem 3:05,11 čtvrté místo, celková desátá příčka ale stačila ke kvalifikaci na mistrovství světa do Eugene v příštím roce.