Haloví mistři Evropy Nizozemci ovládli čtvrtkařskou štafetu i na World Relays. V Chorzówě využili absence Spojených států amerických a Trinidadu a Tobaga, vítězů všech předchozích čtyř ročníků této akce, a stali se na specializovaném štafetovém mítinku prvními evropskými šampiony v této disciplíně. Do závěrečného úseku vyrážela v čele čtyřčlenná skupina a nizozemský finišman Tony van Diepen, stříbrný medailista z halového mistrovství Evropy, nechal o sekundu za sebou soupeře z Japonska a Botswany. Nizozemsko zvítězilo v čase 3:03,45.

Na rozdíl od halového kontinentálního šampionátu v Toruni se nekonal nizozemský double. V ženské štafetě sice zaběhla Femke Bolová absolutně nejrychlejší úsek, ale i tak to stačilo jen na čtvrté místo. Zvítězily Kubánky před Polkami a Britkami.

Jen čtyři štafety byly klasifikované v mužském závodě na 4x100 metrů. Zvítězili Jihoafričané s finišmanem Akanim Simbinem v čase 38,71 sekundy. Původně druzí Brazilci a třetí Ghana byli diskvalifikováni kvůli vyšlápnutí z dráhy, respektive pozdní předávce. Nizozemsko a Německo do cíle nedoběhlo. Druhá tak nakonec skončila Itálie a třetí Japonsko. Itálie se radovala z vítězství v ženské sprinterské štafetě a ve smíšené štafetě na 4x400 metrů.

České týmy se do dnešního finálového programu nedostaly. Nejlépe si v sobotu vedla mužská čtvrtkařská štafeta, která se ve složení Michal Desenský, Pavel Maslák, Martin Tuček a Patrik Šorm z desátého místa kvalifikovala na MS 2022 v Eugene. Od postupu do finále znamenajícího postup na OH v Tokiu ji dělily zhruba tři desetiny.