Za bývalého šéfa atletiky Diacka složil kauci senegalský fotbalový klub

Bývalý dlouholetý předseda Mezinárodní atletické federace Lamine Diack, který byl loni odsouzen za korupci na dva roky vězení nepodmíněně, se v pondělí vrátil z Francie do rodného Senegalu. Kauci ve výši 500 000 eur (zhruba 12,8 milionu korun) za něj zaplatil senegalský fotbalový klub Diaraf Dakar, jehož byl Diack kdysi předsedou.

"Tohle je to nejmenší, co můžeme pro pana Diacka udělat. Je zakládajícím členem a pro klub toho vykonal hodně," řekl agentuře AP místopředseda Diarafu Youssou Dial. Podle něj získal klub peníze tím, že prodal několik svých nemovitostí.

Diack, který stál v čele světové atletiky 16 let do roku 2015, byl potrestán za to, že za peníze kryl dopingové nálezy ruských atletů. Společně se svými komplici se tím podle obžaloby obohatil zhruba o 3,5 milionu eur. Kromě dvouletého nepodmíněného trestu mu pařížský soud loni v září uložil dvouletou podmínku a pokutu půl milionu eur.

Sedmaosmdesátiletý Diack, který si vzhledem k vysokému věku odpykává trest v domácím vězení, vinu odmítá stejně jako jeho syn Papa Massata Diack. Ten pracoval jako marketingový poradce IAAF a podle soudu převedl 15 milionů dolarů za televizní práva a další obchodní transakce na účty svých firem. Soud ho poslal na pět let do vězení a uložil mu pokutu jeden milion eur, Senegal jej však odmítá vydat.