Vetter? Má skvělou fazonu. Věřím, teda doufám, že mu nevydrží, smál se nejlepší Čech Vadlejch

Prvním hodem (82,31 metru) si český oštěpař Jakub Vadlejch hodil sezonní maximum a zároveň potvrdil olympijský limit pro Tokio. Další platné pokusy už v Ostravě na mítinku Zlatá tretra nepřidal a skončil čtvrtý. Tři následující si nenechal měřit, poslední dva kvůli bolesti v tříslu vynechal. „Poslední týden, deset dní cítím trošku tříslo a nechtěl jsem to v té zimě moc pokoušet, protože to tříslo cítím docela dost," vysvětlovala česká mužská oštěpařská jednička současnosti, nemohla zabojovat o lepší umístění.

„I v rozcvičování jsem to cítil. Ale není to vymlouvání. Dneska jsem šel do závodu s tím, abych potvrdil olympiádu, což byl úkol číslo jedna. To se mi prvním hodem povedlo, věřím, že to je dobrý odrazový můstek do sezony," svěřil se Vadlejch.

Tříslo si poranil v tréninku. „Není to nic vážného. Oproti problémům s kolenem a ramenem z minulých let to není vůbec nic. Mám kolem sebe skvělý tým lidí, kteří mě vrátili, proto mám důvěru, že to bude letos o něčem jiném. Nemyslím si, že by mě to mělo na měsíc ovlivnit, to ne. Většinou to odezní," popisoval Vadlejch.

Oštěpař Jakub Vadlejch během 60. ročníku atletického mítinku Zlatá tretra.

Vlastimil Vacek, Právo

Z vítězství se na 60. Zlaté tretře radoval Němec Johannes Vetter, který za rekordem mítinku 94,64 metru z roku 1996 v podání Jana Železného zaostal o 44 centimetrů. „Má skvělou fazonu. Věřím, teda doufám, že mu nevydrží. Hází fakt dobře," smál se český reprezentant.

Oštěpař Johannes Vetter atakoval Železného rekord Zlaté tretry .

A jaké to je házet o druhé místo? „Nad tím tak nejde přemýšlet. Když se závodí, tak musím být ve své hlavě, ale samozřejmě je to daleko. Je to jinde těch devadesát," připustil Vadlejch.

S jediným platným pokusem na Tretře byl spokojený. „Na to, že to nebyl úplně extra dobrý hod, tak letěl přes 82 metrů, což není nikdy tak hrozné. Věřím ale, že mám letos na úplně jiné metry," zdůrazňoval vicemistr světa z roku 2017.

Povětrnostní podmínky v Ostravě úplně nekorespondovaly s polovinou května. Mužský oštěp byl až v závěru programu Zlaté tretry, atleti se museli vypořádat s teplotami těsně nad deset stupni. „Nebylo to ale tak špatné, jak to vypadalo ještě i dneska, kdy xkrát pršelo a zase přestalo. Ani se na stadionu tolik netočil vítr. Mimo něj to bylo horší. Takže nakonec dobrý, dalo se hodit," usmíval se Vadlejch, jehož mile překvapila hlučnost pár stovek fanoušků, kteří na stadion přišli. „Vnímal jsem je. Ani jsem to nečekal, že budou tak slyšet, jak byli," pochválil obecenstvo český oštěpař.

Na léčbu citlivého třísla nebude mít Vadlejch čas. „Za čtyři dny mě čeká Diamantová liga v britském Gatesheadu. Je pro mě důležitá, o proto jsem se chtěl šetřit. Potřebuju se rozzávodit. Rok a půl jsem pořádně nezávodil a je to znát. Cítím, že jsem na tom skvěle, ale to závodění je něco jiného. Je potřeba mít alespoň pět závodů v sobě a pak odletět na olympiádu se skvělým pocitem," uvedl Vadlejch.