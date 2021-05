Holuša věří, že se mu splaší nohy a olympiáda vyjde

Pro halového šampiona z pražského ME 2015 byl uplynulý rok poznamenaný pandemií koronaviru zvláštní. „Na jaře byla zrušena kvalifikace na olympiádu, zastavil se ranking. Tak jsem to vyhodnotil tak, že si od atletiky na půl roku odpočinu. I vzhledem ke zdravotním problémům, které mě v minulosti trápily, jsem chtěl dát tělu pauzu a moc ho netrápit. A oddáchnout si i psychicky," vysvětloval Holuša na čtvrtečním setkání s novináři.

Na atletickém oválu se tak znovu objevil až v říjnu. „Vrátil jsem se na Julisku k Pepovi Vedrovi, u kterého jsem v Praze začínal. Polská skupina, s níž jsem se předtím připravoval, se vlivem covidu úplně rozpadla. Na Dukle jsem s mladýma klukama a klape to. Pomáháme si, mladí mě prohánějí, a to mě umí vyhecovat," pochvaluje si.

Jakub Holuša v cíli rozběhu na 1500 m v Dauhá.

Jan Kucharčík

První venkovní patnáctistovka od mítinku v Dauhá na podzim 2019, kterou absolvoval minulý týden na Zlaté tretře, ale Holušovi podle představ nevyšla. „Myslím, že jsem v Ostravě neměl den. Už po prvním kole jsem se necítil dobře a patnáctka v takovém stavu nejde běžet. Vybojoval jsem to, ale trápil jsem se. Pět dní na to jsem v Ostravě běžel osmistovku a měl jsem úplně jiný pocit, byl jsme to zase já," ohlédl se za časem 3:38,19 min.

Olympijský A-limit má přitom hodnotu pod 3:35,0. „Věřím, že na Odložilově memoriálu to bude lepší. Třeba padne i ostrý limit. S ohledem na ranking, přes nějž cesta do Tokia také může vést, musím být určitě do osmého místa a běžet slušný čas. Třeba 3:36 a páté místo by mi hodně pomohlo, každé umístění i setina se počítá. Věřím, že mě domácí prostředí a diváci vyhecují," poznamenal Holuša.

Pokud by se českému rekordmanovi při třináctém startu na tradičním červnovém závodu podařilo na Julisce zajistit letenku do Japonska, bylo by to víc než symbolické. Mítink totiž nese jméno nečekaného hrdiny olympiády v Tokiu v roce 1964, kde Odložil získal na patnáctistovce senzační stříbro. „Třeba se mi splaší nohy...," krčil rameny s úsměvem majitel tři roky starého českého rekordu s hodnotou 3:32,49 min.

Pauzu vynucenou pandemií Holuša v žádném případě „neproflákal". Jen se na několik měsíců sportovně zcela přeorientoval a začal intenzivně jezdit na silničním kole. A to tak, že za půl roku nasbíral úctyhodný nájezd 12 500 km, za který by se nemusel stydět ani proficyklista. „V Opavě je velká cyklistická komunita, jezdili jsme i ostřejší tréninky, kopce, intervaly. Ale plán jsem sestavený neměl. Objel jsem i pár závodů, v Beskydech, Krkonoších," líčil zkušený mílař.

Jakub Holuša (v bílém) před startem Krakonošova cyklomaratonu.

Michal Červený

Při patnáctistovce někdy v rozhodujících momentech dojde na ostré lokty a přehled o soupeřích Holuša dobře uplatnil i při jízdě v pelotonu. „Do okolí Opavy nás vyjíždělo i osmdesát, takže jsem se v balíku naučil pohybovat, ještě než jsem nastoupil do závodu. Je ale pravda, že pravověrní cyklisté byli překvapení, že mi to jde. Ale to přičítám tomu, že mám z běhu zažité periferní vidění," přemítal třiatřicetiletý závodník.

Návrat k běhu pak zvládl bez větších problémů. „Chodil jsme si občas vyběhnout, to mi problém nedělalo. Když jsem se vrátil k plnohodnotnému běžeckému tréninku, tak jsem cítil, že mi to vzalo rychlost. Tu jsem musel obnovit. Vytrvalostně mi to ale pomohlo. Mnohem větší problém byl, že jsem rok a půl nezávodil. A organismus zapomene na boj s laktátem. Na ten ho musím znovu nastavit," má jasno Holuša.