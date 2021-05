Atletické mistrovství Evropy 2028 bude zřejmě v Polsku

Polské Slezsko s centrem v Katovicích se ucházelo o ME v atletice 2024. Jeho kandidatura byla hodnocena pozitivně, ale loni v listopadu nakonec dostal přednost Řím. Na Poláky by měla přijít řada o čtyři roky později. "Je pro mě velkou ctí oznámit, že Evropská atletika a region Slezsko se dohodly, že mistrovství Evropy v atletice 2028 bude tady ve Slezsku. Teď podepisujeme dopis o záměru, což je první krok na naší společné cestě. Jsem přesvědčený, že do konce června podepíšeme memorandum o porozumění a do listopadu 2023 konečnou smlouvu o pořadatelství," uvedl prezident Evropské atletiky Dobromir Karamarinov. "Viděli jsme, jak dynamický a podnikavý tento region je, a fantastický stadion, který tady máte, dokazuje ambici Slezska a polské atletiky vytvořit zde atletickou základnu v Polsku," doplnil výkonný ředitel EA Christian Milz po soutěži na Slezském stadionu v Chorzówě.

Rok před evropským šampionátem se do polského Slezska vrátí superliga ME družstev. V té o víkendu Poláci využili domácího prostředí k obhajobě triumfu z roku 2019.