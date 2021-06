Vládl světu i Evropě, teď zažije český rekordman premiéru. A půjde o hodně

I po více než tuctu let ve vrcholové atletice se dá zažít něco nového. Český rekordman na čtvrtce Pavel Maslák se v úterý při mítinku Kladno hází premiérově představí v rámci smíšené štafety. Úkol zní jasně: probojovat se do Tokia. Další šance už pro Čechy nepřijde…

Trojnásobný halový mistr světa i Evropy na čtvrtce se původně na kladenském Sletišti chtěl představit na své hlavní trati, však ještě potřebuje srazit dvanáct setin ke splnění českého limitu.

Ale po domluvě s trenérem Daliborem Kupkou se on i jeho tréninkový parťák Patrik Šorm rozhodli upnout síly k nové olympijské disciplíně. Spolu s Ladou Vondrovou a Barborou Malíkovou vytvoří nejsilnější možnou sestavu.

Dorazí i Lemaitre Francouz Christophe Lemaitre, který jako první bílý sprinter zaběhl stovku pod 10 sekund, ozdobí úterní atletický mítink Kladno hází. Z českých es se představí čtvrtkař Pavel Maslák či koulař Tomáš Staněk.

Aktuálně poslední postupový čas do Tokia je 3:16,67 Japonců. Češi bez Masláka běželi dosud nejrychleji 3:17,53. „Podle osobních rekordů na postup máme, tak snad se budeme moct všichni radovat,“ doufá nejzkušenější člen kvarteta.

Co nejlepšímu času přizpůsobili Češi i rozložení úseků. Místo obvyklého muž, žena, žena, muž poběží nejprve Šorm s Maslákem, pak Vondrová s Malíkovou. „Je to proto, abychom my kluci nemuseli běžet po seběhu zatáčky v první dráze,“ vysvětluje.

Další dvojitý útok na start v Tokiu podnikne Maslák o víkendu při ME družstev v Kluži. Vedle individuálního času se pokusí stlačit výkon i čtvrtkařské štafety, té aktuálně chybí k postupu do Tokia 13 setin. „Papírově je to blíž, ale ten náš čas už je hodně kvalitní. Na druhou stranu poběžíme s Nizozemci i Belgičany, mohlo by to být rychlé,“ věří Maslák.

Program a hvězdy mítinku Kladno hází 10.00 kladivo Ž (Šafránková), 11.20 kladivo M (Pars) a tyč Ž (Švábíková), 12.30 disk Ž (Craftová, Staňková), 13.50 disk M (Ortega), 14.25 4x400 m mix, 15.00 výška Ž (Palsyteová, Hrubá), 15.25 oštěp Ž (Muzeová), 15.40 100 m M (Lemaitre, Stromšík), 16.00 100 m Ž, 16.20 400 m M, 16.30 koule M (Staněk), 16.40 400 m Ž, 16.50 výška M (Barry), 17.00 1500 m M (Willis, F. Sasínek), 17.10 oštěp M (Veselý, Frydrych), 17.15 800 m Ž, 17.30 800 m M (Šnejdr, Hodboď), 17.45 koule Ž (Roosová, Červenková), 17.55 200 m M (Lemaitre, Maslák), 18.10 200 m Ž. Na ČT sport od 15.25 do 17.30 hodin.

Vyrovnanost českých čtvrtkařů dokumentuje i Odložilův memoriál, kde Masláka porazili hned tři krajané, což nepamatuje. „Z toho jsem byl hodně přešlý, ale hlavně z času. Domluvili jsme se s trenérem, že to zkusím rozběhnout pomaleji, a nebylo to dobré. Potřebuju se do toho pořádně opřít, i když pak třeba vytuhnu,“ uvědomuje si.

Aktuálně je na postupové pozici do Tokia i na dvoustovce, kterou si zaběhne také v Kladně. Na ní drží od víkendu druhý nejlepší čas české historie 20,58 s Jan Jirka. „Na to si teď určitě netroufám, chci čas pod 21 sekund. Honza běžel famózně. Když mu dobře foukne, překoná i můj český rekord,“ tuší Maslák.