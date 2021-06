Atletická bomba! Světový rekord v kouli po 31 letech pokořený

Neuvěřitelný velehod, kterým překonal svého předchůdce na pozici světového rekordmana Randyho Barnese, vrhnul osmadvacetiletý rodák z Oregonu prakticky na domácím stadionu, vždyť Eugene právě v tomto americkém státě leží.

Čtvrtý pokus v soutěži znamenal vzdálenost 23,37 m, čímž dosavadní maximum svého krajana, které bylo Barnesem vrženo ještě dříve než se nový rekordman narodil, překonal o celých 25 centimetrů.

"Zůstával jsem za světovým rekordem tak dlouho, je to pro mě speciální moment, navíc umocněný tím, že jsem startoval na nově zrekonstrovaném Hayward Field," připomněl fakt, že tento atletický stadion zná dobře už od útlého mládí. Teď byl nový kabát tradičního amerického dějiště atletických mítinků pokřtěn právě světovým rekordem.

"Barnesův rekord byl mým cílem od doby, kdy jsem začal dělat atletiku," svěřil se ještě Crouser, který by měl být na olympijských hrách jednoznačným favoritem na zlato. V kouli mužů je ale v současné chvíli tak obrovská konkurence, že ani držitel světového rekordu nemá rozhodně nic jistého. Do boje o cenné kovy se bude chtít namotat Novozélanďan Walsch, další Američané, silní Poláci a snad i Tomáš Staněk, zlatý medailista z letošního halového ME.