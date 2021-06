Nejrychlejší Čech vyráží do boje o olympiádu. Jenže v úplně jiném sportu!

Záleský patřil do okruhu favoritu, domácí medaile sbírá pravidelně, ale teď poprvé si dosprintoval pro tu nejcennější. „Už v rozběhu jsem běžel relativně rychle na to, kolik jsem tomu dal energie,“ pochvaloval si.

Ve finále brzy získal náskok na svého závodícího kouče Velebu, Stromšíka i Štěpána Hampla. „Jsme všichni dobří na startu, pak je to malinko horší. Když jsem viděl, že jsem víc vepředu, tak jsem si věřil, že to dotáhnu do konce,“ líčil Záleský.

Konečně se tak může označovat jako aktuálně nejrychlejší Čech. „Byl jsem nejrychlejší na začátku sezony, tak jsem rád, že jsem to potvrdil i tady,“ oddechl si.

K nominaci do olympijského Tokia ale mají čeští sprinteři daleko, vysněného cíle se nedočkal ani nadějně se rozvíjející projekt štafety na 4x100 metrů. Záleský ale živí naději, že by se na olympiádu přece jen podíval. Jen ne do Tokia, ale o půl roku později do Pekingu.

„Teď se začnu připravovat co nejdřív na boby a pokusím se dostat do týmu, když to se štafetou nevyšlo,“ vyhlásil. Ostatně v ledovém korytu se proháněl už před čtyřmi lety. „A od té doby jsem s klukama v kontaktu. Boby mě nesmírně bavily, je to adrenalin a olympiáda je pro mě lákavá,“ přiznává.

Ideální kombinace

Kombinace atletiky a jízdy na bobech není ničím výjimečným, právě spojení rychlosti a síly je pro roztlačení bobů zásadní.

V obou sportech už získala olympijské medaile Američanka Lauryn Williamsová, do stejné kombinace se pustila její krajanka Lolo Jonesová, do britského týmu se snaží prosadit olympijský vítěz v dálce Greg Rutherford i mistr Evropy na stovce James Dasaolu.

Ostatně i Československo má svého obojživelníka, Roman Hrabaň závodil v Soulu jako desetibojař a o čtyři roky později v Albertville v bobu. Také Záleský má v plánu trávit zimu u ledových koryt a vynechat halovou sezonu a v létě se vracet na dráhu.

Teď má před sebou jasný úkol: přibrat na svalech. „Mám kolem 80 kilo, potřeboval bych aspoň 88, což bude boj. Aspoň se můžu pořádně najíst,“ usmívá se. „A na jaře zase hubnout, ale stovka se dá běhat relativně s vyšší váhou,“ ví.

Ne všichni z jeho atletického okolí jsou ze Záleského plánů nadšení, ale ten má jasno. „Já si to chci zase vyzkoušet. Hned příští týden půjdu na Olymp na trenažer,“ hlásí. Konkurence je u bobistů velká, však dvojbob byl v uplynulé sezoně třetí ve Světovém poháru, čtyřbob skončil devátý.

„Áčko jezdí ve výborné formě, já bych začínal ve druhém bobu s pilotem Adamem Dobešem a budu se snažit pomoct jeho týmu na olympiádu,“ plánuje.