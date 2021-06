Čtvrtkařská šampionka Násirová dostala dvouletý trest za doping a přijde o Tokio

Násirová byla původně zbavena obvinění ze zmeškání dopingových kontrol, Světová antidopingová agentura (WADA) i Jednotka pro bezúhonnost atletiky (AIU) se ale odvolaly k CAS. A arbitráž nyní po dubnovém projednání kauzy jednu z očekávaných favoritek pro Tokio potrestala.

Dvaadvacetiletá reprezentantka Bahrajnu, jež na MS 2019 zaběhla třetí nejlepší čas historie 48,14 sekundy, měla problémy od března 2019 do ledna 2020. V tomto období ji opakovaně nezastihli dopingoví komisaři na místě, které udala do systému. Elitní čtvrtkařka odmítla, že by se kontrolám vyhýbala úmyslně.

Disciplinární komise při projednávání jejího případu zjistila, že neúspěšnou kontrolu v dubnu 2019 zavinila chyba dopingové komisařky, protože si spletla číslování bytů v budově, kde běžkyně žije, a zazvonila na špatný zvonek. Proto Násirová nejprve postihu unikla.