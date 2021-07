Bitvy hvězd slibují nevídaná představení! Brutální časy, smeká český rekordman

Smršť mužských běžeckých světových rekordů neustál ani ten nejstarší. Když Kevin Young zaběhl v roce 1992 na olympiádě v Barceloně 400 m překážek za 46,78 s, do narození Karstena Warholma zbývaly čtyři roky. Ve čtvrtek v Oslu Nor převzal vládu výkonem 46,70 s a podle mnohých expertů včetně českého rekordmana Jiřího Mužíka tento čas rozhodně nevydrží v tabulkách dalších 29 let...