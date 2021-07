Sprinterka Richardsonová po kauze s marihuanou nepoběží na OH ani štafetu

Americká sprinterka Sha'Carri Richardsonová se po kauze s marihuanou nezúčastní olympijských her ani jako členka štafety na 4x100 metrů. Jednadvacetiletou vycházející hvězdu nenominoval do Tokia národní atletický svaz. O individuální závod na stovce, do něhož se původně kvalifikovala jako vítězka amerického šampionátu, přišla kvůli zpětné diskvalifikaci za pozitivní test na zmíněnou látku.