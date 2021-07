České čtvrtkařky ovládly ME do 23 let, Vondrová má zlato a Malíková stříbro

Dvojnásobným českým úspěchem skončil na mistrovství Evropy atletů do 23 let běh žen na 400 metrů. Titul získala Lada Vondrová v osobním rekordu 51,19 sekundy a vylepšila druhé místo z roku 2019. Stříbro tentokrát vybojovala Barbora Malíková, která byla jen o čtyři setiny pomalejší a vyrovnala své maximum z nedávného mistrovství republiky ve Zlíně.

České čtvrtkařky, které se chystají na olympijské hry v Tokiu, předčily ostatní soupeřky jednoznačně. Třetí Silke Lemmensová ze Švýcarska doběhla v čase 52,09.

Vondrová si vynahradila předloňskou těsnou porážku o šest setin s Polkou Natalií Kaczmarekovou a pochvalovala si především nový osobní rekord. "Prostě jsem se líp předklonila, protože to bylo těsný. Jsem ráda hlavně za ten čas, protože o to se teď hrálo asi víc než o umístění. Chtěla jsem si udělat osobák a Bára mě k tomu skvěle vyhecovala. Jsem ráda, že ona taky běžela dobře. První dvě Češky, to je masakr," uvedla Vondrová na webu atletického svazu.

Barbora Malíková.

Česká atletika, Facebook

Jednadvacetiletá Vondrová, kterou poslední dobou trápily zdravotní potíže, získala druhou medaili z velké mezinárodní akce po předloňském stříbru. Rok starý osobní rekord překonala o 16 setin. O dva roky mladší Malíková má ve sbírce tituly mistryně světa a Evropy mezi dorostenkami a bronz z kontinentálního šampionátu juniorek.

"Bylo to hodně o hlavě, tři čtvrtky za tři dny jsou hodně náročný. Myslím, že jsme se s tím popraly hodně dobře," uvedla Malíková, kterou trochu mrzelo, že ze svého osobního maxima něco neubrala. "Na druhou stranu to beru tak, že mám vyrovnanou formu. Pokud budu víc odpočatá, mohlo by to padnout na olympiádě," dodala.

V běhu na 100 metrů překážek obsadila Markéta Štolová sedmé místo. Na čtvrtce překážek byla Nikoleta Jíchová osmá. Zvítězila Slovenka Emma Zapletalová v novém rekordu šampionátu 54,28.