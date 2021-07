Tyčkařka Švábíková, výškař Štefela a štafeta čtvrtkařek vyhráli ME do 23 let



Tyčkařka Amálie Švábíková, výškař Jan Štefela a štafeta českých čtvrtkařek ovládli mistrovství Evropy atletů do 23 let. Švábíková zvítězila v Tallinnu ve svém letošním maximu 450 centimetrů a vylepšila stříbrnou příčku z předloňského šampionátu této věkové kategorie v Gävle. Štefela skočil 220 centimetrů a překonal o dva centimetry svůj dosavadní osobní rekord. Čtvrtkařky Lada Vondrová a Barbora Malíková, které v sobotu obsadily první dvě místa v individuálním závodě, dnes slavily ve štafetě s Nikoletou Jíchovou a Barborovu Veselou. Česká tyčkařka Amálie Švábíková na archivním snímku. Jan Kucharčík Ziskem titulu navázala Švábíková na tři roky starý triumf na juniorském mistrovství světa. Jednadvacetiletá atletka USK Praha má ve sbírce také bronz z evropského šampionátu dorostenců v roce 2016. Ve finále Švábíková jako jediná zdolala 450 cm a porazila o pět centimetrů Britku Molly Cauderyovou. Dva pokusy na 455 a jeden na 460 cm už svěřenkyni trenéra Pavla Berana nevyšly. "Jsem nadšená, nečekala jsem to. Přála jsem si mít alespoň medaili, ale věděla jsem, že ta soutěž je hrozně našlapaná. První místo je neskutečné," uvedla na webu atletického svazu. "Soutěž byla strašně dlouhá. Jsem ráda, že už je to za mnou. Dneska jsem měla i na víc, mrzí mě ten poslední pokus, který jsem už nezkusila dokončit. Ale byla jsem už hrozně unavená," řekla Švábíková. České čtvrtkařky ovládly ME do 23 let, Vondrová má zlato a Malíková stříbro Dvacetiletý Štefela uspěl na svém prvním velkém šampionátu v boji s jedenácti soupeři, z nichž většina měla lepší osobní rekordy než on. Ukrajinec Oleh Doroščuk a Belgičan Thomas Carmoy už mají dokonce skočeno 228 cm. "Doteď nechápu, co se stalo. Nemůžu uvěřit, že jsem vyhrál. Je to něco neskutečnýho," radoval se Štefela. Plzeňský závodník sice opravoval na úvodních dvou výškách 210 a 214 cm, ale na dalších dvou byl bezchybný. Zkoušel i 223 cm, ale po jednom pokusu soutěž ukončil. Za ním se podělili o stříbro Francouz Nathan Ismar a Ital Manuel Lando výkonem 217 cm. Čtvrtkařskou štafetu rozběhla výborně vítězka sobotního závodu Vondrová a předávala na první místě. Jíchová s Veselou vedení neudržely, ale Malíková na posledním úseku předvedla drtivý finiš. Do cílové rovinky vbíhala jako čtvrtá, soupeřkám z Francie, Polska a Německa však v posledních metrech nedala šanci. "Hnali mě diváci, hnaly mě holky, že běžely úplně úžasně. Držely to, co jsme měly. Poslední stovka byla už za odměnu, protože jsem věděla, že je předběhnu," uvedla Malíková, místo které v dopoledním rozběhu nastoupila Věra Holubářová. Mistrovství Evropy atletů do 23 let v Tallinnu: Muži: 800 m: 1. Barontini (It.) 1:46,20 3000 m př.: 1. Palkovits (Maď.) 8:34,05 ... 10. Foller (ČR) 8:50,43 výška: 1. Štefela (ČR) 220 trojskok: 1. Dallavalle (It.) 17,05 oštěp: 1. Laine (Fin.) 81,67 ... 9. Florian (ČR) 67,64 desetiboj: 1. Bechmann (Něm.) 8142 4x100 m: 1. Německo 38,10 ... ČR (Jíra, Trafina, Němejc, Hampl) nedokončili 4x400 m: 1. Francie 3:05,01 Ženy: 1500 m: 1. Sabbatiniová (It.) 4:13,98 5000 m: 1. Battoclettiová (It.) 15:37,4 tyč: 1. Švábíková (ČR) 450 dálka: 1. Farkasová (Maď.) 673 oštěp: 1. Konšynová (Běl.) 59,14 4x100 m: 1. Německo 43,05 4x400 m: 1. ČR (Vondrová, Jíchová, Veselá, Malíková) 3:30,11 ČTK